Первые Евразийские музыкальные игры начались в Астане

Культура
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Анастасия Прилепская
Фото ©Адильбека Тауекелова/Kazpravda.kz
Открытие первых Евразийских музыкальных игр прошло в Казахском национальном университете искусств в Астане. Музыкальные конкурсы будут проходить по трем дисциплинам – "вокал", "скрипка" и "фортепиано", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КазНУИ.



На открытии Игр в зале имени Жамбыла Жабаева КазНУИ с приветственным словом выступили заслуженный артист РК Шахимардан Абилов и арт-директор Евразийских музыкальных игр Михаил Кирхгофф.

"Отрадно, что наши Игры проходят в рамках значимого события для всего Казахстана – Международной специализированной выставки "ЭКСПО-2017". Мы надеемся, что первые Игры заявят о себе и подарят миру имена серьезных победителей, настоящих мастеров искусства на поприще служения музе. Уверена, что это мероприятие станет ярким событием в календаре культурных событий Казахстана", – подчеркнул Шахимардан Абилов.

Она отметила, что для многих музыкантов конкурсная неделя станет временем профессионального дебюта.



После официального открытия Игр состоялся концерт армянской пианистки Наре Аргаманян и симфонического оркестра Государственной академической филармонии акимата Астаны под руководством дирижера Сергея Смбатяна.

По информации организаторов, Евразийские музыкальные игры проводятся с целью поддержки одаренной творческой молодежи, формирования нравственных ценностей у молодого поколения, укрепления единого культурного пространства стран Евразии.

В Играх примут участие молодые музыканты из более чем 18 стран мира. Возрастной диапазон участников – от 12 до 35 лет.



В состав жюри вошли выдающиеся исполнители классической музыки и виртуозы инструментального исполнительства: Народная артистка РК Айман Мусаходжаева, советская и российская оперная певица Любовь Казарновская, Народный артист СССР Константин Орбелян, лауреат международного конкурса имени Пабло Сарасете Карэн Шахгалдян, Заслуженный артист РК Шахимардан Абилов, пианисты Юрий Диденко и Альберт Мамриев, президент и художественный руководитель итальянской Академии – Talent Music Master courses Паоло Баглиери, Заслуженный деятель РК Тимур Урманчеев, итальянский скрипач и дирижер Пьерклаудио Фей, директор и концертмейстер Государственного Симфонического Оркестра в городе Бурса (Турция) Гекче Озлер, директор и солист Государственного Театра оперы и балета Анкары Метин Туран, лауреат международных конкурсов (Украины) Геннадий Кабка.

В рамках Игр состоятся 11 концертов классической музыки, в которых примут участие музыканты из стран Казахстана, России, Армении, Венгрии, Германии, Норвегии и Кореи.

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