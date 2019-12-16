Первые годы независимости Казахстана: как это было
Общество
Задержка зарплат и пенсий, а иногда и полное их отсутствие. Банкротство предприятий, и как следствие – два миллиона безработных. На долю казахстанцев в первые годы независимости страны выпало немало испытаний, передает 24.kz.
Чтобы вывести страну из застоя на стабильный путь развития – принимались судьбоносные решения.
Первый полёт на околоземную орбиту в истории независимого Казахстана и сразу же выход в открытый космос. Талгат Мусабаев тогда провёл за пределами корабля больше 11 часов! Каждая минута – риск для жизни.
"Когда мы пролетали над очередным наземным измерительным комплексом в районе Уссурийска, мы выходим на связь, лично я, с центром управления, а связи нет. Оказалось, что в Уссурийске трактором зацепили кабель, питающий наземный комплекс управления и выдрали кабель, чтобы его продать. Вот такие времена были. А мы летали в космосе, творили чудеса", – говорит космонавт, народный герой Казахстана Талгат Мусабаев.
О покорении космоса тогда в Казахстане мало кто думал. В 90-е люди месяцами не получали заработные платы и пенсии. В больницах не было лекарств, медицинских инструментов, простейшего оборудования. Пациенты ютились в 10-местных холодных палатах. Ситуацию в медицине удалось стабилизировать ближе к двухтысячным.
"Мы – первая клиника независимого Казахстана, которую Президент объявил первой стройкой в медицине. Я стоял у истоков. Это было очень тяжело. Сегодняшняя наша медицина в разы ушла, как по материально-техническому снабжению, так и по технологиям. Мы абсолютно не отстаем от самых передовых медклиник любого полушария", – отмечает врач высшей категории, заслуженный деятель РК Абай Байгенжин.
Врачи вынуждены были уходить в сферу торговли, а вот некоторые спортсмены – в криминал. Это сейчас за победу они получают баснословные гонорары. Раньше на еду денег не было. Но не смотря на самые жёсткие условия, спортсмены тогда показывали феноменальные результаты.
"Зарплаты были маленькие, и их хватало на то, чтобы пойти и на зелёном базаре купить какие-то сухофрукты, овощи, фрукты, чтобы немножко витаминизировать организм в период изнурительных тренировок. Питались в обычной столовой, и то 1 раз в день. Мне и моим товарищам было всего достаточно, потому что близость зала, квалифицированные специалисты и самое главное – возможность выезжать на совместные сборы", – вспоминает олимпийский чемпион XXVI Летних ОИ-1996 Юрий Мельниченко.
Сегодня Казахстану удалось добиться значительного прогресса не только в спорте, медицине или покорении космоса. ВВП с 11 миллиардов долларов вырос до 170, уровень бедности снизился в 10 раз. А главные символы 90-х: очереди в магазинах, задержки выплат зарплат и колоссальная инфляция остались лишь в воспоминаниях.
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