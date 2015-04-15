Первые машины с гуманитарной помощью отправлены из Астаны пострадавшим от паводка

Происшествия
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Ксения Воронина, Эльмира Киргеева
Активисты от общественности организуют пункты сбора гуманитарной помощи для жителей Карагандинской и Акмолинской областей, пострадавших от паводка. В их числе известные личности, которые сами стали инициаторами подобной акции, сообщает Kazpravda.kz.

Так, собираются пожертвования от людей в столичном торговом центре "Сарыарка", на первом этаже (бутик "Наиль Байкучуков").

"На данный момент мы отправили 4 машины-ГАЗели. Они уже подъезжают к поселку Актау, куда были эвакуированы жители, которые пострадали больше всего, это – жители поселка Токаревка, около 3 тысяч человек. Как мне известно, в данный момент пострадавшие находятся в школах, больницах и домах поселка Актау. Сейчас мы готовим пятую машину, так как люди продолжают нести свою помощь. Следующие машины мы будем отправлять уже завтра, потому что переживаем за водителей из-за того, что во время дороги может уже стемнеть", – сообщила корреспонденту Kazpravda.kz телеведущая Динара Сатжан.

Динара Сатжан

По словам организатора акции, люди приносят обогреватели, подушки, теплую одежду, макароны, растительное масло, медикаменты и другие необходимые вещи.

"Это – не те вещи, от которых люди хотят избавиться. Это – действительно необходимые вещи для пострадавших. Приезжали пенсионеры, бизнесмены, "Казахмыс" отправил мясо, ЦОНы хотят перечислить однодневный свой заработок, то есть люди хотят помогать", – дополнила она.

Кроме того, неравнодушные казахстанцы приносят деньги. Как отметила Динара Сатжан, на данный момент пострадавшим было передано 169 тыс. тенге, а также собрано более 200 тыс. тенге. Все переданные средства фиксируются под запись.

"Сотни жителей Карагандинской области пострадали от наводнения, и мы не хотим остаться в стороне от беды, которая постигла людей. Я думаю, что это – долг каждого гражданина – помочь, по возможности, пострадавшим карагандинцам. Мы с друзьями сразу откликнулись на акцию по сбору вещей и необходимых средств, которую проводят активные, сердобольные жители Астаны. Хочу сказать карагандинцам – мы с вами!", – обратилась к пострадавшим жительница столицы Айдын Адентаева.

В свою очередь медийная персона и популярный блоггер Алишер Еликбаев в социальных сетях распространил сообщение о проведении подобной акции в Алматы и сам принял в ней участие.

"Довольно активно участвую в благотворительной деятельности, но делаю это тихо, без помпы и лишнего привлечения внимания к себе. Но тут решил поделиться, потому что вдруг мой пример будет заразителен. В Караганды из-за таяния снегов уходят под воду поселок за поселком. Люди остаются без крова, одежды, скота. Им очень нужна помощь. Не "лайки" наши, не перепосты, а вполне конкретные вещи: деньги, одежда, крупы, сахар, мука и так далее. Сегодня с утра купил несколько коробок тушенки и отвез в кинотеатр "Арман", где с 15 по 19 апреля с 14.00 до 20.00 ведется сбор всего необходимого для пострадавших. Меня побудили к действию сообщения Динары Сатжан и Ерлана Карина, наверняка и мое сообщение побудит к действию кого-нибудь еще", – написал он в своем Инстаграме.

За дополнительной информацией можно обратиться по номеру: 8-702-166-59-49.

Напомним, что в Казахстане подтопило 50 населенных пунктов, из них в Карагандинской области в зону подтопления попали не менее 35 населенных пунктов.

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