Первые пары плей-офф

Статьи
Аскар Султан

В Катаре стартовал третий тур группового этапа чемпионата мира по футболу.

По итогам очередного игрового дня в плей-офф турнира пробились сборные Нидерландов, Сенегала, Англии и США. Ранее участниками 1⁄8 финала турнира досрочно стали коман­ды Франции, Бразилии и Португалии. В итоге уже сформировались две первые пары плей-офф мундиаля. Так, 3 декабря состоится матч, в котором встретятся национальные команды Нидерландов и США, а на следующий день сборная Англии сыграет с Сенегалом.

А теперь о самих поединках. Хозяева первенства планеты – катарцы – завершили выступ­ление на чемпионате, проиграв все поединки группового этапа. В последней игре они уступили Нидерландам со счетом 0:2. На 26-й минуте у «летучих голландцев» отличился Коди Гакпо, а в начале второго тайма гол забил Френки де Йонг. Было и третье взятие ворот Стивеном Бергейсом, однако арбитр отменил забитый мяч в связи с нарушением правил.

Нидерланды, с которыми сборная Казахстана встречалась в отборочных матчах на чемпионате Европы 2016 года и дважды уступила, первыми в этот день пробились в 1⁄8 финала ЧМ-2022.

Очень интересным был поединок между национальными командами Эквадора и Сенегала, которые в очном споре решили, кому же идти дальше. Более успешной оказалась сильнейшая команда Африки, которая вырвала победу у южно­американцев со счетом 2:1. На 44-й минуте нападаю­щий Сенегала Исмаила Сарр забил гол с пенальти. На 68-й минуте эквадорский полузащитник Мойсес Кайседо сравнял счет, но еще через две минуты защитник Калиду Кулибали вновь вывел сенегальцев вперед.

Противостоя­ние двух британских команд – Англии и Уэльса, конечно же, завершилось в пользу первых. Англичане одержали победу со счетом 3:0. На 50-й минуте Маркус Рашфорд точно реализовал штрафной удар, спустя две минуты Фил Фоден удвоил счет, а на 68-й точку в поединке поставил все тот же Рашфорд, который оформил дубль.

Мог в 1⁄8 финала мундиаля выступить и Иран, если бы обыг­рал сборную США. Но получилось все иначе. На 38-й минуте игрок североамериканцев Кристиан Пулишич не только вывел свою команду вперед, но и установил окончательный счет во встрече – 1:0, который позволил его команде получить заветную путевку в плей-офф.

Популярное

Все
Заявку о повышении тарифа на тепло от экибастузского монополиста заморозили... Пока решается вопрос, как согреть город
Вчера в результате аварий на трубопроводах часть города Рудного осталась без отопления
Большая Евразия в эпоху перемен
Подписка в один клик?
Нынче будем с сахаром!
«Умный» город
Продержаться до аудита
Проект, который должен продолжаться
Видеть мир правильно
Жемчужина края Жетысу
Неуслышанное пророчество
Чтобы не было поздно
Взмывают в небо беркуты
Ангел и муки совести
Математическая дружба
Заслуженные награды
Первые пары плей-офф
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
Генпрокуратура проверит обоснованность приватизации ряда энергетических объектов РК
Требовавших выкуп за гражданина Индии похитителей задержали в Астане
Развитие нефтегазовой отрасли обсудил Смаилов с представителем Shell
Спецоперация в Кокшетау: задержан хозяин "склада" с наркотиками
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: Сенат принял закон
Министры четырёх стран встретились в Актау
Требования к качеству шоколада утвердили на Совете ЕЭК
Смаилов встретился со спецпосланником Канады по ЕС и Европе
Транспортный коллапс из-за метели: на автомобиле Кунг спасатели эвакуируют казахстанцев
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
Джип сбил целую группу детей в Алматинской области
Домработница сдала в ломбард бриллианты хозяйки квартиры в Астане
Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда: Токаев подписал новые указы
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
Началась эвакуация из замерзающего Экибастуза
В ДТП с автобусами в Караганде пострадали 18 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии
Автобусы столкнулись в Караганде: один погибший и более 10 пострадавших (видео)
Криминальный "авторитет" и лидер ОПГ – крупные задержания прошли в Астане (видео)
Новый праздник появился в Казахстане
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
14-летняя девочка сбросилась с 19-го этажа в Астане
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Закон Республики Казахстан
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
"Учительницу с VIP-пропуском от МВД" наказали в Каскелене – видео
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
Мошенник выманил у юриста через телефон больше миллиона в Актюбинской области

Читайте также

Статьи
Заслуженные награды
Статьи
Ангел и муки совести
Статьи
Математическая дружба
Статьи
Взмывают в небо беркуты

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]