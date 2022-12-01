По итогам очередного игрового дня в плей-офф турнира пробились сборные Нидерландов, Сенегала, Англии и США. Ранее участниками 1⁄8 финала турнира досрочно стали коман­ды Франции, Бразилии и Португалии. В итоге уже сформировались две первые пары плей-офф мундиаля. Так, 3 декабря состоится матч, в котором встретятся национальные команды Нидерландов и США, а на следующий день сборная Англии сыграет с Сенегалом.

А теперь о самих поединках. Хозяева первенства планеты – катарцы – завершили выступ­ление на чемпионате, проиграв все поединки группового этапа. В последней игре они уступили Нидерландам со счетом 0:2. На 26-й минуте у «летучих голландцев» отличился Коди Гакпо, а в начале второго тайма гол забил Френки де Йонг. Было и третье взятие ворот Стивеном Бергейсом, однако арбитр отменил забитый мяч в связи с нарушением правил.

Нидерланды, с которыми сборная Казахстана встречалась в отборочных матчах на чемпионате Европы 2016 года и дважды уступила, первыми в этот день пробились в 1⁄8 финала ЧМ-2022.

Очень интересным был поединок между национальными командами Эквадора и Сенегала, которые в очном споре решили, кому же идти дальше. Более успешной оказалась сильнейшая команда Африки, которая вырвала победу у южно­американцев со счетом 2:1. На 44-й минуте нападаю­щий Сенегала Исмаила Сарр забил гол с пенальти. На 68-й минуте эквадорский полузащитник Мойсес Кайседо сравнял счет, но еще через две минуты защитник Калиду Кулибали вновь вывел сенегальцев вперед.

Противостоя­ние двух британских команд – Англии и Уэльса, конечно же, завершилось в пользу первых. Англичане одержали победу со счетом 3:0. На 50-й минуте Маркус Рашфорд точно реализовал штрафной удар, спустя две минуты Фил Фоден удвоил счет, а на 68-й точку в поединке поставил все тот же Рашфорд, который оформил дубль.

Мог в 1⁄8 финала мундиаля выступить и Иран, если бы обыг­рал сборную США. Но получилось все иначе. На 38-й минуте игрок североамериканцев Кристиан Пулишич не только вывел свою команду вперед, но и установил окончательный счет во встрече – 1:0, который позволил его команде получить заветную путевку в плей-офф.