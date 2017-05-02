Первые пилоты-казахстанцы приступили к работе в Qazaq air

Технологии
968
Казахстанские пилоты завершили обучение и приступили к работе на бортах Bombardier Q400 NextGen авиакомпании Qazaq air, передает Kazpravda.kz.

Как пояснили в пресс-службе авиаперевозчика, с момента создания авиакомпании руководством было принято решение о наборе летного персонала из числа местных пилотов. Однако навыками управления новым для Казахстана типом воздушных судов местные кадры не обладали – их необходимо было обучить. Так, с осени 2015 года был начат отбор опытных казахстанских пилотов, летавших на воздушных судах другого типа, которые в 2016 году были отправлены на переобучение в ведущие международные летные учебные центры Европы.

Пройдя несколько курсов переквалификации, в апреле текущего года два казахстанских летчика получили допуск на осуществление самостоятельных полетов в должности вторых пилотов авиакомпании и один отечественный пилот стал первым казахстанским командиром воздушного судна Bombardier Q400 NextGen. Еще 13 человек завершают учебу и программу ввода в строй, по окончанию которой так же начнут самостоятельно летать в качестве вторых пилотов авиакомпании.

"Это очень важный шаг для авиакомпании, ведь внедрение нового типа воздушного судна весьма сложная задача. Мы были вынуждены начать свою операционную деятельность, привлекая в качестве пилотов иностранный персонал. Но теперь наша программа подготовки казахстанких пилотов и инженеров к управлению и обслуживанию лайнеров Bombardier Q400 NextGen начинает приносить свои плоды", – отметил председатель правления Блэр Трехерн Поллок.

Воздушный флот Qazaq air состоит из трех современных комфортабельных турбовинтовых лайнеров Bombardier Q400 NextGen на 78 посадочных мест, возраст которых не превышает двух лет. Bombardier Q400 NextGen – региональный авиалайнер нового поколения, оснащенный современной активной системой подавления шума и вибрации, а также повышенным комфортом пассажирского салона.

Qazaq air обслуживает казахстанские региональные маршруты. 100% акций компании принадлежат АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына".

Популярное

Все
Действительность нашей жизни – торговля людьми. Кто в зоне риска?
В режиме инфляционного таргетирования
В трагические дни января 2022 года Талдыкорган облетела тяжелая весть: совершено нападение на СИЗО
Десятки тонн овощей, выращиваемых в теплицах, замерзли в Шымкенте и Туркестанской области
Практически все страны Центральной Азии и Ближнего Востока столкнулись нынешней зимой с нехваткой электроэнергии и тепла
Внеплановые последствия плановой операции
Роспуск Мажилиса Президентом стоит рассматривать как символический акт стремления к скорейшему обновлению политической системы, поскольку у казахстанцев есть запрос на реальные изменения
Коммунальщики Алматинской области жгут старые автомобильные покрышки, чтобы отогреть перемерзший водопровод
Один шаг – и ты в полиции
Мир образов и слов
По новым правилам и нормам
Взяли дело в свои руки
Россыпь наград
В поиске новых идей
Взрыв без огня
В Кызылорде построят дома для тех, кто пока проживает в аварийных и ветхих жилищах, а также решат вопрос с надежным водоснабжением нового жилого массива «Байтерек»
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 23 января
Сборная Казахстана по хоккею разгромила команду Японии на универсиаде в США
Определилось итоговое место Казахстана в медальном зачете зимней универсиады
Смертельное ДТП произошло на трассе в Павлодарской области
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
Комментируя прошедшие выборы в верхнюю палату Парламен­та, следует отметить, что в целом меняется функционал Сената. Полномочия каждой из палат благодаря конституционным изменениям четче разграни­чены. Законотворческая миссия будет возложена большей частью на Мажилис
Школьница совершила суицид в Алматинской области
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Понаехавшие. Что думают о Казахстане сбежавшие от войны
Гарвардские студенты будут стажироваться в Казахстане
Яблоки на снегу
Мёд нелегально изготавливали в ванне в квартире Атырау
"Алматинец убил свою девушку и покончил с собой": полиция прокомментировала публикацию
Полина Тырина поет на 11 языках. Без акцента!
Крушение самолета в Непале: пассажир снял на видео последние секунды полета
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
Посольство Мексики планируют открыть в Казахстане
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане
Еще около 5 млн га сельхозземель планируют вернуть государству в этом году
Этапы избирательного цикла
Льготные займы фермерам: животноводы встают в очередь. Подтянутся ли растениеводы?
Капшагайская «бетонка» представляет опасность. Чуть ли не каждый день здесь бьются машины
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Стали известны имена обладателей госстипендии в области культуры
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
Мобильное приложение "Enbek" запустили в Казахстане
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана
Девочку-подростка жестоко избили сверстницы в Талдыкоргане – комментарии полиции и акимата
Айдар Жарылганов возглавил отдел в администрации президента Казахстана

Читайте также

Технологии , Спорт
Команда казахстанца совершила мегарывок на 53 строчки в мир…
Транспорт , Технологии , Цифровизация
Камеры "Сергек" запустили еще в одном городе Казахстана
Общество , Технологии
Казахстанцы в один клик смогут проверить наличие признаков …
Общество , Технологии
Цифровую карту семьи запустили в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]