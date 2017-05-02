Первые пилоты-казахстанцы приступили к работе в Qazaq air

Казахстанские пилоты завершили обучение и приступили к работе на бортах Bombardier Q400 NextGen авиакомпании Qazaq air, передает Kazpravda.kz
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Как пояснили в пресс-службе авиаперевозчика, с момента создания авиакомпании руководством было принято решение о наборе летного персонала из числа местных пилотов. Однако навыками управления новым для Казахстана типом воздушных судов местные кадры не обладали – их необходимо было обучить. Так, с осени 2015 года был начат отбор опытных казахстанских пилотов, летавших на воздушных судах другого типа, которые в 2016 году были отправлены на переобучение в ведущие международные летные учебные центры Европы.
Пройдя несколько курсов переквалификации, в апреле текущего года два казахстанских летчика получили допуск на осуществление самостоятельных полетов в должности вторых пилотов авиакомпании и один отечественный пилот стал первым казахстанским командиром воздушного судна Bombardier Q400 NextGen. Еще 13 человек завершают учебу и программу ввода в строй, по окончанию которой так же начнут самостоятельно летать в качестве вторых пилотов авиакомпании.
"Это очень важный шаг для авиакомпании, ведь внедрение нового типа воздушного судна весьма сложная задача. Мы были вынуждены начать свою операционную деятельность, привлекая в качестве пилотов иностранный персонал. Но теперь наша программа подготовки казахстанких пилотов и инженеров к управлению и обслуживанию лайнеров Bombardier Q400 NextGen начинает приносить свои плоды", – отметил председатель правления Блэр Трехерн Поллок.
Воздушный флот Qazaq air состоит из трех современных комфортабельных турбовинтовых лайнеров Bombardier Q400 NextGen на 78 посадочных мест, возраст которых не превышает двух лет. Bombardier Q400 NextGen – региональный авиалайнер нового поколения, оснащенный современной активной системой подавления шума и вибрации, а также повышенным комфортом пассажирского салона.
Qazaq air обслуживает казахстанские региональные маршруты. 100% акций компании принадлежат АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына".