Первые победы Свежий выпуск 540 Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область

Не так давно учащиеся школы искусств из восточной глубинки блестяще выступили в столице и Семее на конкурсах «Салем, Астана!» и «Хамиди». Директор школы Юлия Добжанская с гордостью рассказывает о том, что и Гран-при, и первые, и вторые места в Астане получили невероятно талантливые звездочки из глубинки. В их числе – кобызистка Айсулу Серикбаева, пианистка Ольга Генш, вокалисты София Шульга и Аян Гилиев. Юные артисты достойно представляли школу искусств, среди выпускников которой много известных не только в регионе, но и в Казахстане имен.

Воодушевлен победой Аян Гилиев, для которого кубок победителя по итогам республиканского конкурса – первая серьезная награда. А София, несмотря на юный возраст, уже успела выиграть областной конкурс «Хрустальная нота» и стать лауреатом престижного международного – «Прииртышские напевы».

Ребята дружно утверждают, что поездка в столицу стала для них прекрасной возможностью не только продемонстрировать свои музыкальные способности, но и наконец-то увидеть красавицу-Астану.



