Первые результаты Азиады-2026

Блестяще проявили себя наши представительницы современного пятиборья. По итогам полуфиналов во всех четырех дисциплинах (фехтование, полоса препятствий, плавание и laser run) сразу три казахстанки вышли в финал. В группе А Аяна Казбекова стала пятой, а Юлиана Петрова – девятой. В группе B путевку оформила Диана Щедрова, также заняв пятое место. Состоялся предварительный раунд по современному пятиборью и у мужчин. Здесь лучший результат среди представителей Казахстана показал Темирлан Абдраимов, который в фехтовании занял второе место среди 36 участников.

Яркую волевую победу одержала женская сборная Казахстана по волейболу. В группе B наши девушки сломили сопротивление Филиппин – 3:1 – и досрочно шагнули в четвертьфинал. Следующий матч – против фаворитов из Китая.

Менее удачно начался турнир для женской баскетбольной сборной: в стартовой игре группы B казахстанки уступили филиппинкам со счетом 58:86. Следующий сложнейший матч будет против команды Японии. К сожалению, мужская команда по баскетболу уже завершила борьбу на играх, оставшись без плей-офф.