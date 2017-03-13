​Первые шаги бизнеса

По первым трем проектам – это детские сады и блочно-модульная котельная – договоры подписаны в начале марта текущего года. Сейчас по ним ведется разработка проектно-сметной документации.

Из 50 перспективных, которые пока только в планах, 26 одобрены областным маслихатом. Как видим, работа идет. Однако есть мнение, что осуществляется она недостаточно оперативно.

– Весь 2016 год шла подготовительно-документационная работа, – поясняет заместитель руководителя управления экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области Алмагуль Бекбаева, – в конце 2016 года были проведены первые конкурсы. В марте нынешнего года подписаны первые три договора. Так что с этого момента, можно сказать, программа ГЧП в Костанайской области перешла в стадию реализации.

Два из трех объектов – детские сады в Житикаре и Костанае – будут сданы в 2018 году. Частным партнером в реконструкции житикаринского детсада «Теремок» выступило АО «Костанайские минералы». Это позволит частично снять вопрос с очередями, ведь в Житикаре охват детей дошкольным образованием составляет 66,5%. Во втором проекте – это еще один детский сад в Костанае (здание бывшего бизнес-колледжа) – частным партнером выступило ТОО «Уромед».

Третий проект ГЧП в Костанайской области – монтаж блочно-модульной котельной в Михайловской средней школе Карабалыкского района. Обе­щают, что он будет реализован уже к началу очередного отопительного сезона. Частный парт­нер – ТОО «Костанай Стройтеплокотл­Сервис». Стоимость проекта – 27 млн тенге. Это поз­волит вывести котельное оборудование за стены учебного учреж­дения. Как показала недавняя ревизия управления образования, в 150 школах Костанайской области необходимо провести такую работу. В текущем году планируется объявить конкурс по определению потенциального частного парт­нера по реализации подобного проекта в Сарыкольском райо­не. Частник в этом случае получает гарантированный заказ на производство котлов и их сервисное обслуживание.

– В чем главная суть ГЧП? Если бы, к примеру, реконструкция детсада или котельной осуществлялась государством по госзаказу, тогда пришлось бы единовременно выложить из бюджета, скажем, 500 миллионов тенге, – поясняет Алмагуль Бекбаева. – А благодаря ГЧП эти деньги выкладывает частный партнер. А потом в срок от 3 до 30 лет государство с ним рассчитывается. Если смотреть шире: в социальной сфере планируется реализовать 25 проектов на сумму 8 миллиардов тенге. Выделить их из бюджета в один год – большая нагрузка. Благодаря ГЧП эти проекты реализуются сразу же.

Да и сам частник в накладе не остается. Во-первых, для участия в проекте он может использовать привлеченные средства – взять кредит в банке, этот вопрос легко решается, поскольку поручителем является государство. Кроме того, частный партнер может обратиться в фонд «Даму» и получить средства на реализацию проекта в рамках ГЧП вне очереди. Во-вторых, уже реализовав проект, бизнесмен будет иметь постоян­ный госзаказ на ту или иную услугу.

– В частности, в случае с детсадом, к примеру, 150 из 250 мест будут государст­венными. И частному партнеру не придется беспокоиться, что вот он ­построил детский сад, а тот пустует. Кроме того, частный партнер, если пожелает, может выкупить это здание в собственность. В таком случае государство не будет возвращать ему ни тиына из того, что потрачено на реконструкцию, – пояснила Алмагуль Бекбаева.

Пока бизнесмены только изучают перспективы государственно-частного партнерства, делаются первые робкие попытки взаимодействия. Между тем это очень перспективная тема. В классическом варианте благодаря ГЧП бизнес должен зарабатывать, а государство при его поддержке решать общественно значимые проблемы. Это, образно говоря, институциональный и организационный альянс, позволяющий реализовать как масштабные, так и локальные проекты в различных сферах: от промышленнос­ти до транспортной инфраструктуры. И наиболее распространенная форма сотрудничества – концессии.

У нас же хорошо, если с детскими садами решается вопрос. Кстати, как сообщили в управлении образования, реконструкция зданий под детские сады актуальна для всех регионов области. Сегодня в очереди в дошкольные учреж­дения стоят более 21 тыс. детей в возрасте до 6 лет.

Интерес к государственно-частному партнерству постепенно растет. Все больше бизнесменов обращаются в государственные ведомства, курирую­щие программу.

– К нам поступают звонки от бизнесменов, которые интересуются проектами ГЧП, условиями сотрудничества, – говорит Алмагуль Бекбаева. – Причем не только из нашей области, очень много желающих стать партнерами из других регионов: Тараза, Кокшетау, Астаны и даже из Чехии.

По ее словам, проекты ГЧП могут быть реализованы в любых сферах: в образовании, здравоохранении, культуре, спорте, жилищно-коммунальном хозяйстве. Главное, чтобы частник видел свою выгоду. К слову, из числа обращающихся бизнесменов объектами энергетики, ЖКХ интересуются не меньше, чем другими.

– Более того, скажу, что сейчас ведется разработка конкурсной документации по модернизации основного и вспомогательного оборудования на пяти коммунальных предприятиях области: ГКП «ЖитикараКомунЭнерго», ГКП «ЛисаковскГорКомунЭнерго», ГКП «Тобол» Тарановского района, ГКП «Жылу» Карабалыкского района, ГКП «Затобольская ТЭК» Костанайского района. В сфере ЖКХ в планах проекты по модернизации уличного освещения городов Костаная и Рудного и модернизации систем освещения объектов здравоохранения и образования.

В целом, как видим, у бизнеса все еще нет четкого представления о том, что же такое государственно-частное партнерство. Об этом можно судить по перечисленным проектам. Кроме того, практически не представлен зарубежный капитал, хотя зарубежные инвес­тиции – не менее важный источник финансирования. Не случайно бытует сравнение ГЧП с невестой, которая давно уже готова, а жениха все нет.