​Первые шаги в науку

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Марина ПАРХОМЕНКО

Мероприятие прошло в рамках VI Наурызовских встреч, посвященных 25-летию Независимости Республики Казахстан, в котором приняли участие 180 учащихся НИШ и общеобразовательных школ республики.

– «Наурызовские встречи» – это ежегодный научный форум школьников, который мы организовываем в праздник обновления, создавая все условия для того, чтобы дети погрузились в мир науки, – говорит управляющий директор АОО ­«Назарбаев Интеллектуальные школы» Ольга Можаева. – Тема нынешних встреч – «Наука. Технологии. Инжиниринг. Математика» (STEМ) – очень актуальна в мире, интересна она и школьникам. Воспитанники Назарбаев Интеллектуальных школ прошли отбор в своих учебных заведениях, было представлено более 40 проектов, из них конкурсная комиссия выбрала шесть лучших. Учащиеся общеобразовательных учебных заведений выступают в этот раз в роли слушателей, но формат встреч, тема каждый год меняются, поэтому у них все впереди. Все участники получат сертификаты, а победители – дипломы и подарки.

Участники встреч совершили экскурсию по библиотеке, посмотрели документальный фильм о Лидере нации, прошли курс обучения в интерактивном образовательном комплексе библиотеки в рамках социального проекта «Идеи, меняющие мир», посвященного инициативам Первого Президента Нурсултана Назарбаева, его роли в становлении и развитии республики, истории независимого Казахстана.

Затем финалисты конкурса выступили с презентациями проектов. Темы работ самые разные: одни изучают свойства растений, другой ищет лекарство против рака, третий собирает прибор, облегчающий движение слабовидящим людям. Но несомненный интерес вызывает проект «Симметричная конструкция ракетоносителя с двумя ракетопланами многоразового использования», выполненный учащимися НИШ физико-математического направления Тараза, Алиханом Болекбаем и Султаном Еламаном.

– Преимущество нашей конструкции в том, что она, по сравнению с ныне известными, более устойчивая и способна доставлять большие объемы грузов на орбиту и обратно, что пригодится для изучения других планет и галактик, – рассказывает Алихан Болекбай. – Я с раннего детства интересуюсь космонавтикой, и в 2013 году мне посчастливилось побывать на космодроме Байконур, обучаться в Летней международной космической школе. В будущем хочу стать ракетостроителем и продвигать это направление в нашей стране.

В школе, работающей всего второй год, существует кружок технического моделирования, где ребята могут осуществлять свои проекты, причем изготавливают они действующие модели. По словам руководителя кружка Владимира Корчагина, в США инженеры нередко используют детскую фантазию в конструировании летательных аппаратов, потому что дети мыслят неординарно, без шаблонов.

Возможно, идеи наших ребят тоже привлекут внимание ученых, и их первые шаги в науку будут удачными. Такими же, как у известного кардиохирурга, председателя правления АО «Национальный научный кардиохирургический центр», доктора медицинских наук Юрия Пя, с которым учащиеся встретились и побеседовали в библиотеке.

Отметим, что во время мероприятия подписан Меморандум о сотрудничестве ГУ «Библиотека Первого Президента – Лидера нации» и АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы». Этот факт говорит о том, что талантливых молодых казахстанцев библиотека и школы будут воспитывать вместе.

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