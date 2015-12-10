​Первые шаги в науку

Марина ПАРХОМЕНКО

Казахстанские школьники стали победителями Национального конкурса инноваций в номинации «Лучший инновационный проект среди школьников», организованного Министерством по инвестициям и развитию, Национальным агентством по технологическому развитию и Британским Советом в Казахстане. Соорганизаторами научного состязания выступили также Республиканский учебно-методический центр дополнительного образования Министерства образования и науки и Дворец школьников Астаны.

Как отметил директор департамента технологического и инновационного развития Министерства по инвестициям и развитию Азамат Батыркожа, конкурс среди детей, а он проводится впервые, стимулирует интерес ребят к научно-техническому творчеству, способствует появлению нового поколения изобретателей. Конкурсом постарались охватить и городских, и сельских школьников, детей с ограниченными возможностями – всего жюри рассмотрело 321 заявку. Проекты, представленные в виде ролика и выложенные в YouTube, должны были продемонстрировать как научную, так и творческую составляющую, а самое главное – нести социальную значимость. Экология, зеленые технологии, космос, техническое моделирование – тем, которые интересны юным исследователям, множество.

Итак, сертификат на образовательный депозит и Гран-при в виде образовательной поездки в Великобританию за работу в области космичес­ких исследований получил ученик столичной школы № 66 Дастан Медер. Победителем в группе старшеклас­сников объявлен учащийся школы Haileybury Алматы Артур Туралиев, создавший водородный электрогенератор. Второе место у воспитанников Назарбаев Интеллектуальной школы Алматы Анель Каримгали и Кристины Шелембы, ставших авторами проекта «Бешеный Фарадей», – электробугги. Второго места в младшей возрастной группе удостоились ученики школы № 10 Петропавловска Денис Редькин и Кристина Ташланова, объяснившие теорию путешествия во времени. Специальным призом равных возможностей награжден учащийся таразской школы № 13 Исаак Мустопуло за проект «Теория гармонии». Приз за лучшую работу среди девочек – у учащейся НИШ из Актобе Альбины Адильхановой, представившей работу по фотосинтезу.

Впрочем, это далеко не все победители, и их будет еще больше в следующем конкурсе, ведь, как отметил советник министра по инвестициям и развитию, проджект-менеджер столичного Дворца школьников Даниель Оразбеков, Казахстан присо­единился к международному движению научно-технического творчес­тва STEM. А это значит, что перед нашими интеллектуально развитыми и целеустремленными детьми открыты пути в большой и интересный мир науки.

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