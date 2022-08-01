Первые заморозки: прогноз погоды на август в Казахстане дали синоптики

РГП "Казгидромет" представило консультативный прогноз погоды по территории Казахстана на август 2022 года, сообщает Kazpravda.kz.

Август завершает сезон лета, и начнется он с относительно прохладной погоды в северных регионах страны и неустойчивой погодой на большей части Казахстана. С прохождением атмосферных фронтов пройдут кратковременные дожди, на востоке страны прогнозируются сильные дожди с грозами, градом, усилением ветра с порывами до 15-25 м/с. В северных регионах в ночные и утренние часы возможны туманы.

В начале месяца в северной половине страны прохладная погода будет связана с влиянием северного холодного антициклона. В ночные часы столбики термометров будут опускаться до +7+15°С, в дневные часы – до +17+22°С. Однако в конце первой декады со смещением холодного антициклона за пределы страны, на северные регионы, с выходом южного циклона будет осуществляться вынос теплых воздушных масс, что приведет к повышению температуры воздуха ночью до +18+23°С, днем – до +25+33°С. В южных и юго-восточных регионах в течение первой декады ожидается постепенное повышение температурного фона: ночью от +15+20°С до +20+25°С, днем – от +25+32°С до +33+40°С.

В середине месяца на северную половину республики вновь будут поступать холодные воздушные массы, что обусловит неустойчивый характер погоды. Тем не менее, холод надолго не задержится. Температура воздуха будет колебаться ночью от +10+18°С до +18+25°С, днем – от +17+22°С до +25+30°С, а в южных регионах основной фон температуры воздуха составит +28+38°С, но в отдельные дни не будет исключением и спад жары.

Завершится последний месяц лета предпосылками осени. Вторжение холодных воздушных масс из районов арктических морей приведет к существенному понижению температурного фона на большей части Казахстана. В северной половине страны в ночные часы температура воздуха опустится до +2+12°С, в отдельных районах до заморозков, днем до +15+20°С, в южной половине ночью до +10+15°С, днем до +20+27°С.