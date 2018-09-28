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​Первым делом – самолеты

Даулет Елеусизов

В ходе презентации воздушное судно осмотрели министр внутренних дел РК генерал-полковник полиции Калмуханбет Касымов и министр оборонной и аэрокосмической промышлен­ности Бейбут Атамкулов. Y8F200W представляет собой многоцелевой военно-транспортный самолет средней дальности, используемый для воздушных перевозок военнослужащих, вооружения и военной техники. Он способен выполнять взлет и посадку на грунтовую и покрытую снегом взлетно-посадочную полосу, летать в сложных метеорологичес­ких условиях днем и ночью.

Как отметил Калмуханбет Касымов, самолет полностью освоен летным и инженерно-техническим составом авиаэскадрильи Национальной гвардии Казахстана, прошедшим обучение в КНР. В свою очередь Бейбут Атамкулов отметил, что Y8 обладает уникальными техническими характеристиками и в мире находится практически в узкой линейке, добавив, что это далеко не последний самолет, приобретаемый Казахстаном в Китае.

На сегодня на вооружении авиа­ции Национальной гвардии имеются самолеты Ан-74, Ан-26 и вертолеты Ми-171Е. Y8F200W способен вместить 86 пассажиров с багажом и вооружением, грузоподъемность его в 2 раза больше, чем у Ан-74. Новый самолет может пролететь от одной крайней точки Казахстана до другой без дополнительной заправки. Казахстан стал третьим иностранным покупателем самолетов семейства Y8 транс­портной конфигурации. 

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