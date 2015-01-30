Свежий выпуск
Первым делом – самолеты
Колонку подготовил Дулат МОЛДАБАЕВ
Семьдесят девять молодых лейтенантов окунулись в будни повседневной учебно-боевой деятельности авиационных подразделений и служб, побывали на командно-диспетчерском пункте, в группе хранения, технико-эксплуатационной части, на складе горюче-смазочных материалов, объектах узла связи и радиотехнического обеспечения. Во время сборов с выпускниками встретился главнокомандующий СВО ВС РК генерал-майор авиации Нурлан Орманбетов. Он нацелил молодых офицеров на добросовестное исполнение своих функцио­нальных обязанностей, недопущение гибели и травматизма, акцентировал внимание на построении отношений лейтенантов со своими подчиненными, сослуживцами и командирами.
В заключительный день при подведении итогов был отмечен ряд офицеров. Так, в физической подготовке отличились лейтенанты Айдын Рахимбаев из авиационной базы в Алматы, Александр Середин из Талдыкоргана и Жангали Акылбеков из Шымкента, в стрельбе из ПМ – лейтенанты Тимур Еспаев из Актау и Райымбек Бекетов из Алматы.
Готовятся к главным стартам
Чемпионка Азии по биатлону младший сержант связи в/;ч 85510 Людмила Губарева готовится к участию в VI Всемирных военных спортивных играх, которые пройдут в текущем году в Южной Корее.
На сегодня она является постоянным членом команды Вооруженных сил РК по военизированному многоборью и уже не раз выступала на соревнованиях республиканского и международного уровня. На прошедшем чемпионате мира среди военнослужащих Людмила Губарева защищала честь казахстанской армии в составе сборной. На спартакиаде Вооруженных сил РК показала лучшие результаты среди военнослужащих всех видов и родов войск, региональных командований, частей, подразделений и заняла первое место в военизированном кроссе.
Всемирные военные спортивные игры проводятся каждые четыре года, начиная с 1995 года. На прошлых играх в Рио-де-Жанейро в 2011 году казахстанская сборная заняла 11-е общекомандное место среди 109 стран. На предстоящие игры в составе нашей команды планируется направить порядка 70 армейских спортсменов по семи видам спорта – дзюдо, бокс, вольная и греко-римская борьба, пентатлон, стрельба, спортивное ориентирование, современное пятиборье.

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