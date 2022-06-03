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Первым делом – самолеты
Наталия Портнягина

Зрелищное авиашоу стало подарком западноказахстанцам к 85-летию со дня основания старейшего на территории Казахстана Уральского аэроклуба.

На аэродроме «Кордон» за Уральском в минувшее воскресенье было особенно многолюдно. Прыжки с парашютом выполняют воспитанники детско-юношеской спортивной школы ассоциации боевых искусств. Развернуть Государственный флаг выпала честь кандидату в мастера спорта, серебряному призеру Всероссийских соревнований Кубка Гагарина, бронзовому призеру чемпионата РК Илье Китину. Число прыжков, совершенных им, приближается к 780. С флагом аэроклуба снижается мастер спорта, многократный чемпион РК, чемпион Азии и Океании, бронзовый призер чемпионата мира среди военнослужащих в Бразилии и Швейцарии Александра Ларина. У спортсменки – 1 200 выполненных прыжков с парашютом. После приземления Государст­венный флаг поднимают на флагшток под гимн Казахстана.

В советское время парашютное звено Уральского аэроклуба возглавляли Борис Купцов, Александр Говорухин и Валерий Смирнов. Уральские спортсмены неоднократно становились чемпионами и призерами чемпионата Казахстана по классическому парашютизму, по парашютному многоборью. Воспитанник Уральского аэроклуба Василий Ефремов принимал участие в прыжках с парашютом на Северный полюс.

В марте этого года исполнилось 20 лет созданной на базе аэроклуба Специализированной детско-юношеской спортивно-технической школе по авиацион­ным видам спорта. Сегодня это школа ассоциации боевых искусств. За эти годы подготовлено 500 парашютис­тов, из них 2 мастера спорта, 12 кандидатов в мастера спорта. Воспитанником школы и спорт­сменом-планеристом является и нынешний председатель ­аэроклуба Талгат Убышев.

В небо поднял свой самолет Асет Айбеков. Пилот-планерист налетал более 500 часов. Дорогу в небо ему дал дядя – ветеран ВДВ Ибатулла Айбеков. Семнадцатилетним парнем он пришел в аэроклуб, в 1973 году совершил первые прыжки. Служил в десантных войсках. В аэроклубе работал водителем, заодно и продолжал прыгать с парашютом. По его стопам пошли младшие братья, их дети. Таких династий в аэроклубе и среди уральских парашютистов немало.

Пожалуй, самым впечатляющим моментом авиашоу стал полет планера «Бланик Л-13», за штурвалом которого находился 73-летний Павел Коннов. Окончив летное училище, в 1971 году он пришел на работу в аэроклуб. С тех пор более 45 лет инструктор-планерист обучает будущих летчиков. Он показал, какие сложные фигуры может выполнять машина без мотора.

Богатейшая история Уральского аэроклуба берет свое начало в далеких сороковых, когда начальная подготовка авиацион­ных кадров для военно-воздушных сил СССР производилась только в аэроклубах. Полеты выполнялись на самолетах У-2 и первых отечественных планерах. В довоенные годы уральским аэроклубом было подготовлено 350 летчиков. Из числа его воспитанников в годы Великой Отечественной войны были удос­тоены звания Героя Советского Союза Леонид Беда (дважды), Алексей Чурилин, Иван Куличев, Константин Малин. Здесь прошла летную подготовку Халық Қаhарманы Хиуаз Доспанова.

Война приостановила работу аэроклуба на длительное время. И только в 1950 году он вновь возродился, реорганизовавшись в авиационно-спортивный клуб ДОСААФ.

В этот день было сказано много теплых слов в адрес ветеранов аэроклуба. Благодарственными письмами отмечен вклад людей, которые на протяжении долгих лет помогают аэроклубу.

– В Казахской ССР насчитывалось четыре планерных ­аэроклуба: в Целинограде, Усть-Каменогорске, Петропавловске и Уральске. На данный момент лишь один из них функционирует благодаря старшему поколению, которое в 90-е годы сохранило все, что мы сейчас видим, – сказал председатель аэроклуба.

Сегодня аэроклуб продолжает работу по популяризации авиа­ционных видов спорта, развивает местный авиационный туризм. Парашютным спортом занимаются около 50 юных западноказахстанцев. Полетать на безмоторных аппаратах могут лишь взрослые на коммерческой основе. Планерное отделение для детей закрыли. Чтобы возобновить занятия, нужна финансовая поддержка от государства.

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