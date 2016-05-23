Первым делом – самолеты

Антон СЕРОВ, Астана
С вводом центра в эксплуатацию исчезнет необходимость отправлять истребители Су-30 и военно-транс­портные самолеты С-295, Ан-26 и Ан-72 на предприятия-изготовители для их обслуживания.
Казахстанский технический персонал, прошедший соответствующую подготовку, обеспечит летный ресурс на протяжении всего жизненного цикла самолетов.

Общая площадь застройки авиационного центра составляет 62 660 кв. м. На сегодня это единственный центр по техническому обслуживанию, который позволит реализовать возможности не только для казахстанской армии, но также выйти на международный уровень. В перспективе центр планирует более широкий охват по техническому обслуживанию воздушных судов. Большое значение уделяется подготовке своих кадров для работы в центре. Для этого группа специалистов обучалась в Испании, в учебном центре Airbus Millitary, вторая группа – в Украине, в ГП «Антонов», а третья в Израиле получала опыт технического обслуживания и ремонта.

