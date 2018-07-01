Первым новорожденным 1 июля подарили домбру в Астане

Свой первый подарок – домбру – получили дети, раньше всех родившиеся 1 июля в Астане. Столичная Ассамблея народа Казахстана при содействии городского акимата провела в двух перинатальных центрах благотворительную акцию "Бабалардың көзіндей қасиетті Домбыра", передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата.
Акция приурочена к Национальному дню домбры, который указом Главы государства, начиная с этого года, будет отмечаться в первое воскресенье июля.
По словам организаторов, главная цель проводимого мероприятия - дальнейшая консолидация общества вокруг идеи сохранения и возрождения национальной культуры через популяризацию казахского национального инструмента – домбры. Всего в столичных перинатальных центрах с 00:00 до 09:00 родилось 29 детей, из которых первым четверым, родившемся после полуночи, вручили домбру.
"Я очень рада, что мой ребенок появился именно в этот день. Большое спасибо за внимание, за такой неожиданный подарок – домбру. Для казахов этот музыкальный инструмент всегда был священным", – сказала Жибек Аканак.