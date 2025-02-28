Первым полуфиналистом плей-офф сезона-2024⁄2025 стал «Арлан»

Спорт
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Аскар Бейсенбаев
специальный корреспондент

Кокшетауский «Арлан» всухую обыграл столичный «Номад» в 1⁄4 финала первенства страны Pro Hokei Ligasy и первым прошел в полуфинал. В последнем матче из серии до четырех чистых побед команда, представляющая Акмолинскую область, в гостях разгромила своего соперника со счетом 5:0. Коман­да из Астаны, существенно омолодившаяся по ходу сезона (это в целом касается всей системы «Барыса», к которой относится и этот клуб), не смогла оказать сопротивление победителю регулярного первенства, проиграв и первые три встречи (1:3, 0:2 и 2:3).

фото pro.ligasy.kz

Самый интересный полуфинал мы наблюдаем в серии между хоккейными клубами «Алматы» и карагандинской «Сарыаркой». Обе команды одержали по две победы и потерпели по два поражения, при этом три поединка завершились за пределами основного времени.

Вчера алматинцы на своем льду уступили карагандинским «беркутам» с итоговым счетом 0:1 в овертайме, при этом в трех основных периодах шайб заброшено не было. Счет в серии стал 2:2. Напомним, в стартовом пое­динке «Сарыарка» у себя дома неожиданно проиграла со счетом 2:4 в основное время и 3:4 – в дополнительное, а первую игру на выезде в Алматы выиграла со счетом 4:3 в овертайме.

В шаге от выхода в полуфинал стоял единственный не казах­станский клуб, участвующий в нашем национальном первенстве, – ташкентский «Хумо», который теперь ведет в серии со счетом 3:1. В столице Узбекистана хозяе­ва площадки дважды обыграли своего соперника по плей-офф – рудненский «Горняк» – со счетом 5:3 в основное время и 4:3 в овертайме, после чего отправились в Казахстан. Уже в Рудном ташкент­цы первую встречу выиграли со счетом 3:1, но вот во второй уступили – 1:2, тем самым продлив свою серию еще как минимум на один матч. Мы, конечно же, желаем удачи рудненцам, но очень сомневаемся, что они совершат подвиг и вытянут эту серию, хотя чего только в хоккее не бывает...

На грани завершения сезона стоит и «Актобе», который уступает в серии со счетом 1:3 усть-каменогорскому «Торпедо». Стартовые два поединка в этой паре прошли в областном центре Восточно-Казахстанской области и завершились в овертаймах в пользу хозяев площадки со счетом 2:1 и 3:2. Потом обе команды отправились в Актобе, где вначале местная команда порадовала своих болельщиков победой со счетом 6:3, но уже во второй игре все встало на свои места, когда гости взяли реванш со счетом 5:3.

Ну и рассказывая об отечественном хоккее, мы, конечно же, не можем не остановиться на нашем флагмане – столичном «Барысе», завершающем очередной сезон в международной Континентальной хоккейной лиге.

В среду вечером команда из Астаны выступала в российском Магнитогорске, где потерпела очередное поражение, на этот раз уступив местному «Металлургу» со счетом 1:4. Это уже девятый кряду проигрыш в КХЛ, чего и стоило ожидать. Как мы все помним, в «Барысе» посередине сезона затея­ли грандиозную реорганизацию, сделав ставку на местных хоккеис­тов и пару российских легионеров, при этом разорвав контракты с игроками из дальнего зарубежья. Как заявляют руководство и тренерский состав нашей команды, ставка сделана на будущее, а потому в настоящем не следует ждать хороших результатов.

#Спорт #хоккей #Арлан

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