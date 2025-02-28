Первым полуфиналистом плей-офф сезона-2024⁄2025 стал «Арлан»
52
Кокшетауский «Арлан» всухую обыграл столичный «Номад» в 1⁄4 финала первенства страны Pro Hokei Ligasy и первым прошел в полуфинал. В последнем матче из серии до четырех чистых побед команда, представляющая Акмолинскую область, в гостях разгромила своего соперника со счетом 5:0. Команда из Астаны, существенно омолодившаяся по ходу сезона (это в целом касается всей системы «Барыса», к которой относится и этот клуб), не смогла оказать сопротивление победителю регулярного первенства, проиграв и первые три встречи (1:3, 0:2 и 2:3).