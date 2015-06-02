Первыми в СНГ 504 Сергей ОБОЛЕНСКИЙ

Такое решение было принято на 83-й генеральной сессии Международного эпизоотического бюро (МЭБ), состоявшейся в Париже. Авторитетные эксперты высоко оценили работу, проделанную казахстанской ветеринарной службой за последние годы. На данный момент статус чистоты состояния по ящуру присвоен девяти областям РК, но уже осенью Министерство сельского хозяйства намерено добиться благополучия в этом вопросе во всех регионах республики.

Тем самым Казахстан значительно расширит рынки сбыта мясомолочной продукции, включая европейские страны.

Вместе с тем полученный статус налагает и немалую ответственность на ветеринарную службу республики – строго соблюдать в дальнейшей работе все международные стандарты. И, как отметил в интервью нашему изданию министр сельского хозяйства Асылжан Мамытбеков, необходимые условия для этого созданы: в каждом районе РК открыты специальные ветлаборатории, которые финансируются за счет бюджета.

Кроме того, в Казахстане на основании межправительственного соглашения открыт субрегиональный координационный офис МЭБ. Его сотрудники будут осуществлять контроль по восьми основным болезням животных также в Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане. Для финансового обеспечения международное эпизоотическое бюро выделило новому подразделению более 800 тыс. евро. Средства в основном пойдут на подготовку ветеринарных специалистов за рубежом.



