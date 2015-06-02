Первыми в СНГ

504
Сергей ОБОЛЕНСКИЙ
Такое решение было принято на 83-й генеральной сессии Международного эпизоотического бюро (МЭБ), состоявшейся в Париже. Авторитетные эксперты высоко оценили работу, проделанную казахстанской ветеринарной службой за последние годы. На данный момент статус чистоты состояния по ящуру присвоен девяти областям РК, но уже осенью Министерство сельского хозяйства намерено добиться благополучия в этом вопросе во всех регионах республики.
Тем самым Казахстан значительно расширит рынки сбыта мясомолочной продукции, включая европейские страны.
Вместе с тем полученный статус налагает и немалую ответственность на ветеринарную службу республики – строго соблюдать в дальнейшей работе все международные стандарты. И, как отметил в интервью нашему изданию министр сельского хозяйства Асылжан Мамытбеков, необходимые условия для этого созданы: в каждом районе РК открыты специальные ветлаборатории, которые финансируются за счет бюджета.
Кроме того, в Казахстане на основании межправительственного соглашения открыт субрегиональный координационный офис МЭБ. Его сотрудники будут осуществлять контроль по восьми основным болезням животных также в Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане. Для финансового обеспечения международное эпизоотическое бюро выделило новому подразделению более 800 тыс. евро. Средства в основном пойдут на подготовку ветеринарных специалистов за рубежом.

Популярное

Все
Дроны вывели к табуну
В Усть-Каменогорске открылась резиденция Аяз Ата
Премию Namys вручили в столице
Будущее спорта рождается в селе
Технологии будущего создавать молодым
Это не просто стены!
Наступил сезон гололеда
За соблюдение чистоты – трактор в подарок
Голова варит, и руки заняты делом
Более 4 млн сельчан получат доступ к высокотехнологичной медпомощи
Новоселье под Новый год
Шампиньоны – в чемпионы
Слова благодарности – ветерану
Вырастить, сохранить, переработать
Верность заветам Бауыржана Момышулы и солдат Великой Победы
Почти 800 домов возводят для очередников в Талдыкоргане
Тревожные мысли – первый признак опасности
Почему подростки уходят из дома?
Вторая жизнь пластика
Наследие Смагула
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Преемственность поколений – опора Satbayev University
Сверхвысотная башня Джидды уже достигла отметки в 80 этажей
Получи и путешествуй
Центр академического превосходства
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Глава государства предложил создать совместную исследовательскую платформу в сфере устойчивого сельского хозяйства
Год за решеткой: нетрезвого водителя без прав осудили в Жезказгане
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?
«Я казах от земли...»
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
Названы лауреаты премии «Еңлікгүл-2025»
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Важный выбор студентов
Институциональным инвесторам дадут приоритет в недропользовании
Знание и осведомленность – самая надежная защита
В чем сила Павлодарского Прииртышья
Более 200 млн тенге похитили при ремонте Дома культуры в Жетісу
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Началось строительство сталелитейного завода
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Из казармы в кампус
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Политика здравого смысла
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Президент Ирана прибыл в Акорду
Новый центр мировой металлургии
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]