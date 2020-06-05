Первый автоматизированный лабораторный комплекс на COVID-19 запустили в Нур-Султане
Екатерина Елисеева
В столице запустили первый модульный лабораторный комплекс для проведения быстрого и высокоточного ПЦР-скрининга населения на коронавирус, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.
"Уникальную лабораторию, отличающуюся мобильностью, высоким уровнем биобезопасности и автоматизацией процесса исследования, безвозмездно передал Министерству здравоохранения РК и акимату Нур-Султана Фонд Булата Утемуратова. Благотворительная организация приобрела два лабораторных комплекса на общую сумму 4 млн долларов США у компании BGI (КНР), мирового лидера в области проведения медицинских исследований, производства оборудования и расходных материалов для лабораторных анализов", – говорится в сообщении.
По данным акимата, второй аналогичный комплекс начали устанавливать в Алматы.
"Модульные лабораторные комплексы существенно увеличат скорость и охват скринингов на коронавирус. Хочу поблагодарить благотворительную организацию за поддержку, оказываемую Министерству здравоохранения с первых дней борьбы с инфекцией, и весомый вклад в ограничение распространения вируса", – отметил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.
Также сообщается, что лаборатория будет проводить бесплатный скрининг для следующих категорий лиц:
"Безработных, малоимущих и многодетных семей, людей с инвалидностью, пациентов при плановой госпитализации в стационар, пациентов старше 50 лет, состоящих на динамическом наблюдении с заболеваниями органов дыхания, эндокринной и сердечно-сосудистой систем; спецконтингент, задействованный в противоэпидемических мероприятиях – сотрудников акиматов, волонтёров и активистов, патрульных; граждан, находящихся в домах престарелых, интернатных и прочих специализированных учреждениях; сотрудников дошкольных учреждений", – уточнили в городской администрации.
Отмечается, что лаборатория имеет полное оснащение для проведения всего цикла ПЦР-анализа.
"Весь комплекс состоит из 42 наименований высокотехнологичного оборудования и наборов инструментов для забора, хранения и маркировки биологического материала, проведения исследования методом полимеразной цепной реакции. Процесс исследования полностью автоматизирован, что позволяет проводить тест быстро, с высокой точностью и с участием меньшего количества специалистов", – подчеркнули в пресс-службе.
Стоит отметить, что мощность лаборатории составляет 1 000 анализов за один день с потенциалом увеличения до 5 000, результат теста готовится в течение трех часов. Каждая лаборатория укомплектована наборами необходимых реагентов для проведения 30 тысячи тестов для немедленного запуска.
В Нур-Султане местом установки лаборатории был выбран СК "Казахстан", в Алматы - один из павильонов выставочного центра "Атакент".
При необходимости можно поменять дислокацию лаборатории за одну неделю, добавили в акимате.
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Умер Михаил Горбачев
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 31 августа
Дархан Сатыбалды назначен акимом Туркестанской области
Какой будет погода в первые дни осени в Казахстане
Дефицит дизтоплива: строгие выговоры объявили главе "КазМунайГаза" и вице-министру энергетики
Педагогов с 30-летним стажем могут освободить от квалификационного тестирования в Казахстане
В Министерстве энергетики Казахстана – новое назначение
Подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней задержали в Талдыкоргане
Казахстанца задержали с крупной партией наркотиков в Кыргызстане
Токаев поблагодарил Шукеева за работу на посту акима Туркестанской области
Сколько казахстанцев лечатся от коронавируса
Били и снимали на видео: зачинщиков массовой драки задержали в Абайской области
"БелАЗ" раздавил авто с пятью рабочими на предприятии в Карагандинской области
В Air Astana сообщили о задержке двух рейсов: в створку шасси самолета попала птица
Эмир Катара посетит Казахстан
Онлайн теперь могут оформить еще одну соцвыплату казахстанцы
Международный фестиваль короткометражных фильмов Baiqonyr пройдет в Алматы
Главу филиала госпредприятия "Еңбек" задержали при получении взятки в СКО
Алихан Смаилов представил нового акима Туркестанской области
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Тонкая красная нить инфоцыганства
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Найдены комплекс и надпись в честь Кутлуг Эльтерис-кагана
Новорожденного ребенка нашли в уличном туалете в Алматы – видео
О новой мошеннической схеме предупреждает казахстанцев ЕНПФ
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 24 августа
Физики или лирики? Две школы не поделили здание
Совершивших вооруженное нападение задержали в Туркестанской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 25 августа
Бюджетный человейник дышит метаном, аммиаком и сероводородом
Какими будут размеры МРП, МЗП и пенсии в 2023 году
Чем позже ваш ребенок узнает, что такое Всемирная паутина, тем меньше у вас будет головной боли
Двое рабочих погибли на канализационной станции в Уральске
Новый сезон изысканий принес группе отечественных и зарубежных ученых, ведущих раскопки в Кызылординской области, сенсационное открытие
Дендрокарта есть, но ее... нет
Пострадавших от мошенника алматинцев просят обратиться в полицию
Мир можно изменить, если изменить людей
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
На 5 лет посадили супругов за призывы присоединить часть Казахстана к России
Экосистема инноваций
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Когда объявили, что Сталин умер, она станцевала вальс!
Стабилизационные фонды: колоссальные средства тратились впустую
Как поддержать хлеборобов и спасти нынешний урожай пшеницы, ячменя и семян подсолнечника от возможного критического снижения цен на внешних рынках, обсудили в столице участники заседания «круглого стола», организованного Зерновым союзом РК