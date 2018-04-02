Первый беспилотник "Почты России" упал вскоре после запуска

Фото РИА Новости / Марк Агнор
Первая в России попытка доставить почту беспилотником закончилась неудачей – вскоре после взлета аппарат "Почты России" упал на землю, передает РИА Новости
со ссылкой на представителя правительства Бурятии.
"Аппарат запустили по плану, он "встал", а потом что-то пошло не так, и он упал. Пострадавших нет. Выясняются причины инцидента", – сказала она.
Позднее стало известно, что производитель БПЛА рассказал, что при тестовом запуске произошло нештатное отключение электронного оборудования. Причины неисправности установят после расшифровки телеметрических данных.
Бурятия была выбрана экспериментальной площадкой для первой в России попытки доставить почтовый груз с помощью беспилотного летательного аппарата. Это решение было принято по итогам встречи главы региона Алексея Цыденова и гендиректора "Почты России" Николая Подгузова.
Для запуска БПЛА отвели площадку в 105-м микрорайоне Улан-Удэ, откуда груз должен был быть доставлен в село Тарбагатай, это за 35 километров от столицы Улан-Удэ.
Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что инцидент с беспилотным летательным аппаратом не повлияет на продолжение экспериментов с доставкой грузов "Почты России" дронами.
"Мы точно на этом не остановимся, мы будем пытаться дальше. Кто не рискует, тот не получает результат. Если мы стали пилотным регионом, то мы соберем все ошибки, отработаем технологию, чтобы она дальше тиражировалась", – заявил Цыденов, слова которого привела пресс-служба главы республики.