​Первый блин комом...

На игру в Ларнаке наша национальная команда впервые выходила под руководством нового главного тренера – россиянина Александра Бородюка, который запомнился казах­станцам еще тем, что в прошлом году немного поруководил алматинским «Кайратом». Александр Генрихович в стартовом составе против островитян выпустил на поле следующих игроков: в воротах стоял Стас Покатилов, в обороне отрабатывали Абзал Бейсебеков, Сергей Малый, Дмитрий Шомко и Гафуржан Суюмбаев, в средней линии – Исламбек Куат, Еркебулан Тунгышбаев, Азат Нургалиев и Бауыржан Исламхан, а на острие атаки действовал форвард шымкентского «Ордабасы» Танат Нусербаев.

Приятным моментом стало начало игры, когда казахстанцы не стали отсиживаться в обороне, а сразу же приступили к атакующим действиям. Такая активность не могла не принес­ти результат. И на 29-й минуте в ворота киприотов был забит великолепный, по красоте и исполнению, гол. Острый момент начался с левого фланга, когда подключившийся к атаке Гафуржан Суюмбаев сделал точный пас на Таната Нусербаева, и последний, находясь в окружении защитников и к тому же спиной к воротам, неожиданно решил пробить пяткой... Не ожидавшие таких действий хозяева поля пропус­тили гол. До конца первого тайма у наших футболистов были еще возможности увеличить счет, но они ими так и не воспользовались.

Во второй 45-минутке игра резко изменилась. Островные греки, вспомнив, что они все же играют на своем поле, словно проснулись и не только смог­ли отыграться, но и забить победные мячи на 56-й, 62-й и 66-й минутах. Их авторами стали Несторас Митидис, Фанос Кателарис и Димитрис Христофи, соответственно.

Кстати, Александр Бородюк попытался оживить игру своей команды несколькими заменами, выпустив на поле Георгия Жукова, Алексея Щеткина, Дмитрия Мирошниченко, Романа Муртазаева и Григория Сартакова, но ситуацию это не исправило, благо, что еще не пропустили. Финальный свисток ирландского арбитра Роберта Харви зафиксировал победу сборной Кипра со счетом 3:1. Теперь 26 марта казахстанцам предстоит выездной матч против команды Армении в рамках отборочного цикла чемпионата мира-2018, который пройдет в России. Надеемся, что тренерский штаб сделал соответствующие выводы и игра против закавказской команды пройдет в совсем ином русле.