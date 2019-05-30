Первый чемпионат мира по жамбы ату стартовал в Нур-Султане
В столице Казахстана начался, и продлится до 2 июня, первый Nur-Sultan Ethno Fest с состязаниями по стрельбе из лука с коня на площадке близ торгового центра "Хан Шатыр", сообщает Sports.kz.
"В рамках фестиваля организован первый чемпионат мира по стрельбе из лука с коня «Алтын жебе», на который съехались лучшие лучники из 20 стран. Задача казахстанской команды — как минимум удержаться в числе лучших по итогам проведенных соревнований", - рассказал исполнительный директор Ассоциации этноспорта РК Рахат Жаксыбай.
Стоит отметить, что праздник спорта и культуры Nur-Sultan Ethno Fest ранее в столице не проводился. В этот раз организаторы собрали в одном месте небольшой ауыл мастеров и этнобазар, выставку спортивных лошадей и птиц, а также первый чемпионат мира по жамбы ату — стрельба из лука на коне.
По словам Рахата Жаксыбай, если не брать в счет культурную часть, то фестиваль наполнен множеством спортивных событий. Жители и гости столицы смогут сами участвовать в различных состязаниях, таких как: метание копья, армрестлинг, мас-рестлинг (национальная спортивная борьба якутского народа) и жамбы ату.
"К примеру, метание копья, конно-верховая стрельба из лука были издревле у кочевых народов, но позже забыты. Ежегодно проводится работа по возрождению спортивного наследия, как результат — проведение первого чемпионата мира по конно-верховой стрельбе из лука в столице Казахстана", — исполнительный директор Ассоциации этноспорта РК.
Он напомнил, что ранее в столице Казахстана проводились крупные состязания по жамбы ату, однако как чемпионат мира по этому виду спорта он будет проводиться впервые. По его словам, в 2017 году на международном турнире по жамбы ату Казахстан принимал гостей из восьми стран, в прошлом — из 11 государств. В этом году запланировано участие стрелков из 20 стран, среди которых фавориты — спортсмены из Кыргызстана, Турции, Венгрии, Монголии, Румынии, Кореи.
"В двух международных стартах чемпионом становился участник из Румынии Михай Козмей. Нашим стрелкам еще не удавалось его обойти — два года подряд они занимали второе-третье места. В этом году есть рост, как количественно, так и качественно, в этом виде спорта. Но на чемпионате не будет слабых команд, они все очень сильные и могут составить хорошую конкуренцию", — подчеркнул исполнительный директор Ассоциации этноспорта РК.
К слову, двукратный чемпион из Румынии, о котором уже говорилось выше, также решил не упускать возможность вновь стать чемпионом. Казахстан же на этом старте будут представлять пять спортсменов, которых отобрали на прошедшем чемпионате Казахстана.
"Накануне у нас прошел чемпионат Казахстана, где было отобрано пять человек в команду. Мы, как страна-хозяйка, представим пятерых участников, остальные — по три спортсмена. Да, два года подряд мы отдавали первенство коллеге из Румынии, но в этом году, думаю, сумеем составить конкуренцию и оставить чемпионский титул в Казахстане", — заключил Рахат Жаксыбай.
Национальная игра кочевых народов жамбы ату — это состязание на меткость в стрельбе из лука. Жамбы — это диск, который подвешивался на тонкой веревке из конских волос на перекладине. Задача участников состязания — стрелой, выпущенной из лука, сбить диск, чтобы он упал на землю.