Первый фонд борьбы с бедностью создали Китай и Всемирный банк
Китай и Всемирный банк подписали соглашение о создании первого целевого фонда размером в $50 млн для борьбы с бедностью, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на myinforms.com.
"Подписание состоялось в четверг в Пекине. Свои подписи под соглашением поставили находящийся с визитом в Китае глава Всемирного банка Джим Ен Ким и министр финансов КНР Лоу Цзивэй.
Целевой фонд, который, как ожидается, начнет работать позднее в этом году, направлен на укрепление сотрудничества между Китаем и Всемирным банком и является финансовым ресурсом для помощи развивающимся странам в достижении инклюзивного и устойчивого развития. Фонд будет финансировать инфраструктурные проекты, сотрудничество в сфере развития образования и человеческих ресурсов на региональном и мировом уровне", – говорится в пресс-релизе Всемирного банка.
"Китай – надежный партнер Всемирного банка, и мы разделяем общее стремление к искоренению бедности и содействию общего благосостояния. Я надеюсь на дальнейшие прочные, продуктивные и партнерские отношения с Китаем, которые будут на пользу всем развивающимся странам в мире", – заявил глава Джим Ен Ким.
Лоу Цзивэй в свою очередь отметил, что "создание этого фонда является свидетельством того, что наше (Китая – Прим. ред.) партнерство с существующими многосторонними банками развития расширяется, несмотря на то, что мы поддерживаем и другие".
"Мы будем продолжать наше партнерство с Всемирным банком в борьбе с бедностью и содействовать развитию во всем мире", – заявил министр финансов КНР.