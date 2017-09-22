Общество
Первый форум социальных работников прошел в Казахстане
Жания Уранкаева
В Астане прошел первый форум социальных работников, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Приветствуя участников мероприятия, министр труда и социальной защиты РК Тамара Дуйсенова отметила, что он посвящен основным направлениям дальнейшей модернизации социальной сферы, которая является важной составной частью стратегии третьей модернизации страны.

"Сегодня первый форум социальных работников Казахстана. Участниками нашего форума являются более 600 социальных работников, прибывших со всех уголков нашей страны", – заявила она.

По информации министра, в проведенных 8-секционных группах форума обсуждалась концепция третьего этапа модернизации в системе социального обслуживания.

"Каждая группа пришла на главный форум со своими рекомендациями, которые нам нужно обсудить и определиться с основными подходами", – обратилась к присутствующим глава Минтруда. 

В рамках форума также прошла ежегодная выставка лучших социальных проектов, реализуемых в Казахстане.

"В этом году мы отметили пятилетие этой выставки, ставшей площадкой новых идей и их реализации. В ней участвовали прошлогодние победители и новые герои, которые по своей инициативе оказывают услуги лицам, нуждающимся в посторонней помощи", – заключила Тамара Дуйсенова. 

Отметим, что в работе форума приняли участие международные эксперты социальной сферы, руководители представительств международных организаций в РК, депутаты Парламента и представители центральных государственных органов, а также работники социальных служб всей республики. 

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