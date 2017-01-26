​Первый «генерал» на Деревне

Серик Сапиев, олимпийский чемпион 2012 года, обладатель кубка Вэла Баркера, двукратный чемпион мира по боксу

– Это, во-первых, для меня большая честь – представлять нашу страну в такой должности. Во-вторых, до крайности ответственная работа – наладить прием и проводы из Казахстана зарубежных гостей, безупречную работу самой Деревни, общаться с руководителями различных делегаций, проводить обязательные церемонии, в том числе торжественное поднятие флагов всех стран – участниц Универсиады...

– А у вас есть мэрия – ответственные помощники, дружная команда?

– Конечно! Каждый отвечает за свой фронт работы и, надеюсь, мы справимся с порученными обязанностями.

– Вам понравилась сама Атлетическая деревня?

– Не то слово! Я много раз бывал на различных соревнованиях, в том числе и на комплексных, для которых также отстраивались специальные городки. Наша Деревня – объект поистине настоя­щего международного уровня, вполне сравнимый с олимпийскими деревнями.

Но, знаете, несмотря на предстоящую загрузку, я все-таки надеюсь побывать и на каких-то соревнованиях нашей Универсиады.