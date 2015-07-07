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Первый год работы
Татьяна БЕК
Книга посвящена первой годовщине Национального музея. В ней рассказывается о работе, проделанной за этот небольшой, но весьма насыщенный события­ми период, приведены сведения о направлениях деятельности, достижениях структурных под­разделений музея: научно-исследовательского института «Ұлттық қазына», Службы по учету, хранению, реставрации и консервации, Службы экспозиционно-выставочной работы, Службы культурно-образовательной и экскурсионной работы, Службы информационно-имиджевой работы, Службы международного сотрудничества и внешних связей, Научной библиотеки, журнала «Мәдени мұра».
– Открытие Национального музея стало знаковым событием в культурной жизни Казахстана. С полной уверенностью можно сказать, что за год музей занял достойное место в культурном пространстве страны. Теперь мы должны покорить вершины мирового музейного сообщества, – говорил директор Национального музея Дархан Мынбай. – У нас побывали многие почетные гости, среди которых – главы зарубежных государств, руководители правительств. Заключено около 20 договоров о сотрудничестве с музеями зарубежных стран, открыт НИИ «Ұлттық қазына», проведено 9 интересных выставок, наши экспонаты увидели в России.
Национальный музей РК дваж­ды посетил Глава государства. Нурсултан Назарбаев осмотрел залы, дал ценные советы, утвердил план развития.
– То, что Президент уделяет особое внимание Национальному музею, мы оцениваем как оказанное нам огромное доверие и ответственность, – отметил Дархан Мынбай.
В рамках презентации состоялось открытие книжной выставки «Есілдегі жас қала, Елордасы – Астана». Посетителям также были представлены работы об Астане учащихся художественных школ столицы.

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