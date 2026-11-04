Первый грузовой самолет «Эйр-Карго» прибудет в Казахстан в ноябре

Авиация

В Казахстане создан национальный грузовой авиаперевозчик «Эйр-Карго», парк которого в перспективе составит 10 самолетов. Об этом сообщил Первый заместитель Премьер-министра РК Нурлыбек Налибаев на пресс-конференции Правительства.

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прибытие первого воздушного судна ожидается в ноябре 2026 года, второго – в марте 2027 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина. 

Всего компания планирует эксплуатировать 10 грузовых воздушных судов. Национальный перевозчик будет работать на рынке международных грузовых авиаперевозок. Проект реализуется в рамках поручений Президента по развитию транзитного потенциала страны.

Модернизируются топливозаправочные комплексы и грузовые терминалы, которые соединяют с автомобильными и железнодорожными магистралями.

В целях полной цифровизации транспортной отрасли проводится интеграция информационных систем на базе единой интеллектуальной платформы «Е-Көлік». Платформа обеспечит полный переход на безбумажный документооборот, сокращение сроков оформления перевозочных документов и повышение прозрачности грузопотоков.

#Казахстан #самолет #грузы #«Эйр-Карго»

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