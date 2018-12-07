Первый испытательный пуск ракеты-носителя "Иртыш" с Байконура намечен на 2022 год

Технологии
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Жанат Тукпиев
Первый испытательный пуск экологически безопасной ракеты-носителя нового поколения "Иртыш" планируется в 2022 году с космодрома Байконур. Об этом на пресс-конференции, посвященной 20-летию МКС, в Астане сообщил представитель ГК "Роскосмос" в Казахстане Анатолий Красников, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Что касается космического ракетного комплекса "Байтерек", то президентам в ходе форума в Петропавловске был представлен фильм об обновленном проекте. Этот фильм есть в Сети, его опубликовала наша госкорпорация. В общем, могу сказать, что этот проект уже перешел в практическую фазу. Российская сторона передала казахстанской стороне космический ракетный комплекс "Зенит-М". Теперь планируется проведение соответствующих работ для того, чтобы его адаптировать под использование новой российской экологически безопасной ракеты "Иртыш". Бывшее название "Союз -5", – сказал Красников.



По его словам, планируется, что к 2022 году все работы наземного и технического комплекса на космодроме Байконур будут завершены.

"Также все работы по созданию новой ракеты-носителя "Иртыш" будут завершены, и к 2022 году мы увидим первый пуск этой ракеты с космодрома Байконур", – сообщил Красников.

Он также отметил, что использование ракеты-носителя "Иртыш" предполагается для выполнения пилотируемых программ, как международных, так и национальных.

"Ракета-носитель среднего класса. Мы также планируем, что она будет активно участвовать в жизни МКС, а именно - доставляя экипажи на станцию и обеспечивая ее всем необходимым. Перспективы ее использования серьезные и многообещающие", – заверил Красников.



Напомним, 20 ноября 1998 года ракета-носитель "Протон-К" вывела на орбиту первый российский модуль будущей станции "Заря". Затем отдельные модули станции в течение двух лет доставлялись на орбиту и пристыковывались по очереди, прежде чем в ноябре 2000 года на станцию прибыла первая основная экспедиция. С тех пор МКС является непрерывно обитаемой.

На сегодня МКС представляет собой проект, в котором участвуют пять основных космических мировых организаций: Госкорпорация "Роскосмос" (Россия), NASA (США), JAXA (Япония), ESA (Европейский союз), CSA (Канада). Состоит МКС из 14 модулей научных лабораторий и жилых отсеков. Общий размер станции сравним с размером футбольного поля, ее вес составляет около 400 тонн. В течение суток МКС около 16 раз огибает земной шар на скорости 2700 км/ч. Первоначальная стоимость проекта составила 150 миллиардов долларов США.

За 20-летнюю историю МКС на борту станции побывали и казахстанские космонавты. Талгат Мусабаев в ходе своего третьего космического полета в апреле-мае 2001 года отработал на МКС почти 8 суток. Айдын Аимбетов стал участником интернациональной команды МКС в сентябре 2015 года в качестве бортинженера транспортного пилотируемого корабля "Союз ТМА-18М"

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