Фото: lada.kz
Спорт
Первый из Казахстана: житель Актау без гидрокостюма переплыл Гибралтарский пролив

Житель Актау Курал Жоламан принял участие в кросс-заплыве и преодолел 16,7 километра от Испании до Марокко. Заплыв к берегам Африки в Марокко Курал начал из самой южной точки Европы - в Тарифу. Без гидрокостюма он переплыл Гибралтарский пролив за 5 часов 58 минут, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Lada.kz.

"Курал ранее принимал участие в кросс-континентальном заплыве в Стамбуле. Тогда ему удалось переплыть пролив Босфор из Азии в Европу, преодолев 6,5 километра. К заплыву через Гибралтарский пролив он готовился в Актау, плавая в Каспии. Гибралтар не так-то уж и легко переплыть, не каждому это удаётся, там порывистый ветер, сильные волны и холодная вода. Курал справился, он первый казахстанец, который без гидрокостюма пересек Гибралтар из 740 пловцов. Впереди у сына в планах покорить все мировые океаны", - рассказал отец экстремала Толыбай Таласбаев.

Гибралтарский пролив - это пролив между Европой и Африкой, который соединяет Атлантический океан со Средиземным морем. Самая короткая дистанция от города Тарифа (Испания) до Punta Cires (Марокко) - 14,4 км. Но из-за сильных течений пловцам приходится преодолеть расстояние в 16-22 км.

 

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