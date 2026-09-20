Первый казахстанский фильм-катастрофу показали в Стокгольме

Картина затрагивает темы ответственности, выбора и роли молодёжи в общественных переменах

Фото: Казахское культурное объединение "Достар” в Швеции

В кинотеатре Grand в столице Швеции состоялся показ фильма казахстанского режиссёра Думана Еркимбека «Қайтадан» (Restart) в рамках Азиатского кинофестиваля (Asiatiska Filmfestivalen), сообщает Kazpravda.kz

Как уточняется, показ был организован при поддержке Посольства Казахстана в Швеции и казахского культурного объединения «Достар».

Мероприятие было направлено на знакомство шведской публики с современным казахским кино и укрепление культурных связей между Казахстаном и Швецией.

Посольство пригласило на показ представителей дипломатического корпуса и организовало фуршет для гостей, создав возможность для неформального общения и обмена впечатлениями о кино.

Фильм «Қайтадан» рассказывает о подростке, который оказывается во временной петле и пытается спасти свою семью и село от надвигающейся катастрофы. Картина затрагивает темы ответственности, выбора и роли молодёжи в общественных переменах. Лента была представлена на казахском языке с английскими субтитрами.

После показа состоялась дискуссия, посвящённая фильму «Қайтадан» и современному казахскому кинематографу. Встреча позволила зрителям обсудить темы картины и ближе познакомиться с кино Казахстана.

Участие объединения «Достар» в организации показа стало одним из примеров вклада казахской общины Швеции в популяризацию национальной культуры и развитие культурных связей между двумя странами.

Знакомство с фильмами, созданными в Казахстане, продолжится в рамках фестиваля: Вчера в кинотеатре Grand состоится показ картины «Малика» режиссёра Натальи Уваровой. Фильм совместного производства Казахстана, Молдовы и Ирландии рассказывает об отношениях матери и дочери, семейных традициях и личном выборе.