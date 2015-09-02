Первый казахстанский миротворец вернулся из Западной Сахары

Фото пресс-службы МО РК
Офицер Вооруженных сил РК, капитан Темирлан Мусапиров, первым отправившийся в миссию ООН в Западную Сахару, вернулся в Казахстан. Он служил в африканской стране ровно год, наряду с представителями более 30 государств, выполняя задачи военного наблюдателя, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
"В Западной Сахаре в качестве военных наблюдателей собраны совершенно разные люди. Там ты понимаешь, что неважно, какие у тебя воинское звание, возраст, национальность, ты должен сохранять нейтралитет и помнить, что по тебе будут судить о целой стране. Это очень ответственно", – говорит офицер.
Сейчас капитан Мусапиров уже приступил к своей службе во 2-м казахстанском миротворческом батальоне "КАЗБАТ". По его словам, несмотря на то, что служить в чужой стране, вдали от семьи и родных непросто, при необходимости он готов вновь отправиться в миссию.
Участие в миссиях ООН в качестве военного наблюдателя требует от военнослужащих высокого уровня знаний английского языка, руководящих документов ООН, навыков вождения автомобильной и специальной техники, а также успешного прохождения специальной подготовки на курсах ООН.
На сегодняшний день в двух миссиях в Западной Сахаре (MINURSO) и Кот-д’Ивуаре (UNOCI) проходят службу шесть офицеров Вооруженных сил РК. В общей сложности Казахстан готов направить в каждую миссию ООН в Западной Сахаре, Кот-д’Ивуаре, Гаити и Либерии до пяти офицеров.