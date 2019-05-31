Первый класс комом

– Ну, все, отмучились, – неприлично громко произнесла я, выйдя с итогового собрания своего первоклашки. В тот день это слово показалось мне самым емким для определения первого года школы.За год я, и правда, выдохлась. Еще в сентябре я была настроена весьма оптимистично, но к октябрю флер новизны и восторженности как рукой сняло. Получилось примерно как с товарами с глобальной китайской барахолки – ожидание vs реальность. И я, конечно, слукавлю, если скажу, что основная сложность заключалась в школьной программе.Как оказалось, регулярный ранний подъем даже для меня, закостенелого жаворонка, – действо непростое. Я, знаете ли, совсем не прочь проснуться в 6 утра и понежиться в постели еще часок с барской ленцой. Но соскочить в это же время, успеть собрать себя и ребенка, покормить нас обоих и выс­кочить на минус 20 – задача для супермена. А после преодолеть еще 8 км до школы, по дороге успеть повторить заданные на дом стихи, песни, правила, запретить пить из школьных фонтанчиков, напомнить сдать тренажер по математике и расстегнуть кардиган, если будет жарко и застегнуть – если холодно. Контрольный выстрел – ворваться в продуваемый всеми ветрами школьный «предбанник», урвать место на короткой лавочке и успеть переобуть сменку. И, наконец-то, окончательно добудиться ребенка, который весь предурочный марафон проделал в режиме «поднять подняли, разбудить забыли».Вторая часть «Мерлезонского балета» началась, когда записи «Молодец» и «Старайся» сменились настоящими оценками. Как уверяют маститые психологи, спрашивать у ребенка про отметки, как только он вышел из дверей школы, не комильфо. И я, как правильная мать, давала выговориться чаду первые 3 минуты: кто кому порвал книжку и «завтра надо принести за ночь пророщенную фасоль/гипсовые слепки следов снежного человека». А потом наступало страшное для нас обоих – вопрос про оценки. Так уж получилось, что сын мой, выпестованный с любовью и вниманием к его капризам, решил не отличаться в 1-м классе прилежанием. И если первые полгода я, привычно хмурясь, читала в дневнике послания от преподавателя в духе «будь внимательнее», то вторая половина учебного года показала антистарания моего отпрыска во всей красе.Скажу честно, я не сторонница «пятерок» любой ценой, будь то просиживание над учебниками до ночи или услуги репетиторов. Я склонна верить, что глупых детей не бывает и надо просто набраться терпения. И если с первым утверждением я по-прежнему согласна, то вопрос терпения, вернее, его отсутствия, встал в нашей семье остро.Первой сдалась я. Ситуация на работе у мужа, в его пересказе:– Меня сегодня на работе спрашивают: ну как школа? – Опять плакала.– Почему «плакала»? У Вас же сын. – Жена опять плакала.Наверное, это смешно и неправильно – взрослая тетка, рыдающая над очередной раз неверно решенной задачей. Но нервы сдавали настолько, что не брала даже широко распиаренная валерианка. По вечерам я напоминала себе покемона Псайдака: у меня постоянно болела голова, грозящая вот-вот взорваться от избытка эмоций, а мои причитания, и правда, смахивали на панические вскрики фантастического прототипа.Несмотря на все это, за учебный год я неплохо подтянула свою каллиграфию, вычерчивая в черновике буквы, научилась по-новому делить слова на слоги, выучила за компанию с сыном дюжину вполне неплохих стихотворений, овладела техникой молниеносной аппликации (почему дети говорят об этом перед сном?!) и разукрашивания в сонном состоянии.А еще я научилась смирению. Запоздало сбив «в кровь» нервную систему, но в конце концов поняв, что школа – это надолго. А комом может быть не только первый блин, но и класс.