Первый комиссар – из Франции

520
Айдар БЕКОВ
Астану с официальным визитом посетил комиссар секции Французской Республики П. Лоро. В ходе поездки состоялись его двусторонние встречи с первым заместителем Премьер-Министра РК Б. Сагинтаевым, акимом Астаны, председателем правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» А. Джаксыбековым и первым заместителем минист­ра иностранных дел РК – комиссаром ЭКСПО-2017 Р. Жошыбаевым.
На встречах обсуждались вопросы участия Французской Республики в Международной специа­лизированной выставке «ЭКСПО-2017» в Астане, в частности технические вопросы по расположению французского павильона, сроки строительных работ, начала работ по ввозу выставочных экспонатов, заключению договора участия и т. д. Комиссар секции Французской Рес­публики вручил официальную ноту о назначении первого комиссара от имени Президента Франции Ф. Олланда и выразил надежду на дальнейшее стратегическое партнерство с Казахстаном. Аким Астаны, председатель правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017­» А. Джаксыбеков поблагодарил французскую делегацию и комиссара за проявленную инициативу, а также выразил уверенность в благоприятном результате сотрудничества.
Важно отметить, что Французская Республика является первой страной, назначившей комиссара секции. Кроме того, это первый визит комиссара секции в истории ЭКСПО-2017­. На этом основании французской стороне будет предоставлена возможность первой выбрать местоположение павильона.
По итогам визита П. Лоро был приглашен посетить второе собрание международных участников в Астане, которое состоится в ноябре 2015 года.
Французская сторона высоко оценила инновационные объекты, которые планируется построить на территории выставочного комплекса, и выразила надежду, что проведение выставки положительно повлияет на развитие «зеленых» технологий в стране.
– Мы всегда во всех вопросах поддерживаем Казахстан, – отметил П. Лоро. – Во время выборов места проведения выставки 2017 года и выбора места проведения Олимпиады мы голосовали за Казахстан. Участие Франции в выставке только усилит плодотворное сотрудничество между нашими странами.
По результатам встречи в нояб­ре 2015 года ожидается визит Президента нашей страны во Францию с целью подписания договора об участии и закреп­лении сотрудничества. В ходе визита планируется обсудить контентное наполнение и местоположение павильона Французской Респуб­лики.

