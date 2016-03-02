​Первый концентрат Бозшаколя

На Бозшаколе произведен первый медный концентрат. Тем самым, ускоренно завершив начатые в середине декабря прошлого года пус­коналадочные работы, коллектив горно-обогатительного комбината вывел предприятие в число действующих производств. Причем в разряд уникальных.

По данным головной компании Группы KAZ Minerals, в руде, добытой на Бозшаколе после начала горных работ, содержится 70 тыс. унций золота и 469 тыс. унций сереб­ра. Эти металлы в 2016 году будут переработаны и реализованы в качестве попутной продукции в составе медного концентрата. Планируется, что Бозшакольский ГОК произведет в нынешнем году 45–65 тыс. тонн меди в катодном эквиваленте и 50–70 тыс. унций золота также в эквиваленте. Первая отгрузка бозшакольского концентрата на экспорт ожидается в марте 2016 года. И еще. Начало добычи на Боз­шаколе позволяет Группе KAZ Minerals, как сообщила ее пресс-служба, расширить варианты дальнейшего финансирования своих проектов. В то же время в 2015 году основные капитальные расходы, а это более 1 млрд у. е., были направлены на развитие Бозшаколя и Актогая.

Комментируя работу за минувший год, председатель правления Группы KAZ Minerals Олег Новачук сказал, что компания достигла впечатляющего прогресса в развитии проектов роста Боз­шаколя и Актогая. Кроме того, действующие рудники Восточного Казахстана и Бозымчак достигли своих производственных целей, войдя в первую квартиль на кривой затрат. Приоритеты в 2016 году – ускорить увеличение объема производства на Бозшаколе, успешно продолжить строительство на Актогае и сохранить операционные расходы на низком уровне.

Реализация новых проектов мирового уровня позволит компании уменьшить долю заемных средств и завершить преобразование KAZ Minerals в крупномасштабного, низкозатратного производителя меди на открытых карьерах.