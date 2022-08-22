Первый медцентр для спортсменов появился в Нур-Султане

В Нур-Султане открыли Медицинский центр для спортсменов. Об этом на своей странице в Instagram сообщил аким города Алтай Кульгинов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

"В столице открыли первый медицинский центр для спортсменов. Вопрос о выделении отдельного медучреждения тренеры и спортсмены поднимали на одной из наших встреч.

К примеру, ранее наши спортсмены проходили профобследование и получали лечение на базе городской поликлиники №5. Осмотры проводились в общей очереди с другими пациентами, что доставляло определенные неудобства, влияло на качество подготовки и оздоровительный процесс спортсменов. К тому же, как отмечали тренеры и спортсмены, необходимо, чтобы спортсменами занимались именно спортивные врачи.

Таким образом, после совместных обсуждений с представителями спорта, открыли специальный медицинский центр для спортсменов. Он расположен возле железнодорожного вокзала "Нурлы Жол" по улице А-82. Специальный медицинский центр позволяет спортсменам проводить углубленные медицинские осмотры, реабилитацию и восстановление здоровья. В медучреждение будут привлечены квалифицированные спортивные врачи для обеспечения своевременного обследования и контроля здоровья спортсменов с учетом их травм, лечения и восстановления", - написал аким столицы.