Первый международный документ независимого Казахстана

Принятая спустя всего пять дней после провозглашения нашей страной независимости, она фактически стала первым многосторонним международным документом, подписанным нашей страной в новом статусе. Об историческом значении декларации и роли Казахстана в укреплении сотрудничества на постсоветском пространстве – в интервью с доктором политических наук, главным научным сотрудником КИСИ при Президенте РК Ербулатом СЕЙЛЕХАНОВЫМ.

– Ербулат Туранович, в каком историческом и политическом контексте принималось решение о создании СНГ? Почему именно Алматы стал местом, где родилось Содружество, и что это говорит о роли Казахстана в тот переломный момент?

– Действительно, 35 лет назад – 21 декабря 1991 года – в Алма-Ате собрались лидеры 11 республик бывшего Советского Союза. После августовского путча ГКЧП 1991 года многим гражданам СССР стало понятно, что его дни сочтены, и теперь главным было сохранить мир и спокойствие на этой огромной территории, не допустив конфликтов между республиками и народами некогда единой страны. Многим как внутри СССР, так и за его пределами казалось, что это невыполнимая задача. Еще свежи были в памяти межнациональные столкновения в Узбекистане и Азербайджане, тлел конфликт в Молдове, неспокойно было в Грузии и Таджикистане. Западные советологи тогда писали, что стоит поднести спичку – и пламя межнациональных и межрелигиозных войн полыхнет по всему СССР.

Глубокий политический кризис, вызванный крахом коммунистической идеологии и борьбой за власть в СССР, подогревался гнетущей экономичес­кой ситуацией, когда из-за разрыва хозяйственных связей, обусловленного кризисом неплатежей, образовался тотальный дефицит товаров, а население было ввергнуто в нищету в результате невыплат заработной платы, сокращения рабочих мест, конфискационной денежной реформы 1991 года и стремительно нараставшей гиперинфляции.

В отсутствие финансирования рес­публик «из центра», которое раньше было скрепляющим началом единства страны, выход виделся в усилении их самостоятельности, нередко под лозунгом «каждый сам за себя». Главной задачей Алматинского саммита постсоветских государств было создание нового механизма взаимоотношений, который бы позволил минимизировать последствия кризиса конца 1980-х – начала 1990-х годов и обеспечить восстановление экономических связей между республиками бывшего СССР.

Стоит сказать, что выбор места саммита был не случаен. Казахстан на тот момент считался участниками саммита «нейтральным» государством, не претендовавшим на позицию центра силы, выступал за равноправные отношения с сохранением полного суверенитета и защитой национальных интересов, продвигал идею мирного и взаимовыгодного сотрудничества. Вероятно, свою роль сыграла и личность первого Президента Нурсултана Назарбаева, слывшего опытным руководителем с высоким авторитетом среди советской партийно-хозяйственной номенклатуры, откуда происходили почти все лидеры постсоветских стран, а также умелым переговорщиком, способным находить нужные компромиссы. В этой связи сбор в Алматы устраивал всех, так как не бросал тень на равноправие и готовность к сотрудничеству участников саммита.

Можно утверждать, что тем самым была подчеркнута роль Казахстана как локомотива интеграции и «миротворца» на пространстве СНГ.

– Как создание Содружества помогло смягчить последствия дез­интеграции после распада Союза? Какие положения Алма-Атинской декларации принципиально определили дальнейшую архитектуру отношений между новыми независимыми государствами?

– Как уже было сказано, реалии распада СССР вынесли на повестку дня союзных республик вопрос о необходимости выработки формата новых взаи­моотношений, который бы позволил избежать худших последствий этого процесса. Так родилась идея Содружест­ва Независимых Государств.

Оно не должно было стать ни наднациональным объединением, в пользу которого его участникам надо было бы делегировать часть своего суверенитета, ни экономическим, ни тем более военно-политическим союзом постсоветских стран. Скорее оно виделось как общее экономическое и гуманитарное пространство, где государства могут совместно реализовывать свои интересы путем равноправного диалога. Вероятно, поэтому СНГ позже стали неформально называть клубом президентов.

Окончательно реализовать этот формат позволила вышеупомянутая встреча руководителей постсоветских республик в Алма-Ате.

Создание Содружества позволило решить многие вопросы, касавшиеся обеспечения международной стабильности и улучшения социально-экономического положения на постсоветском пространстве. Было осуществлено юридическое закрепление границ, решен вопрос о преемственности международных обязательств СССР, установлен принцип территориального суверенитета над экономическими и военными активами, поделенными между постсоветскими государствами, подтверждены социальные и гражданские права населения, в том числе перемещенных лиц и людей, находящихся на территории другого государства. Тем самым утверждалась тенденция усиления сотрудничества вместо «поляризации» постсоветского пространства.

Подписанная в ходе Алма-Атинского саммита декларация закрепила основные принципы взаимоотношений в рамках СНГ.

Во-первых, было зафиксировано, что СССР прекращает свое существование. На его месте образуется Содружество Независимых Государств как форма взаимодействия постсоветских респуб­лик в новых исторических условиях. Во-вторых, СНГ – не государство и не надгосударственное образование.

В-третьих, документ закреплял приз­нание территориальной целостности и нерушимости существующих границ в соответствии с международным правом и Уставом ООН, что стало фундаментом последующего международного признания новых независимых государств. Данное положение было еще раз подтверждено в Минской декларации СНГ 1992 года, что говорит о признании непреходящей важности этого пункта членами СНГ.

– В чем выразился вклад Казах­стана в укрепление сотрудничества на постсоветском пространстве?

– Как я уже отмечал, подписание Алма-Атинской декларации, завершившее оформление схода со сцены мировой истории Советского Союза, одновременно положило начало новому проекту – Содружеству Независимых Государств.

Являясь одним из архитекторов его создания, Казахстан внес осязаемый вклад в укрепление сотрудничества на постсоветском пространстве. В первую очередь, понимая опасность захлестнувшего в первые годы независимости постсоветские страны мощного экономичес­кого кризиса, Казахстан направил свои усилия на восстановление порушенных хозяйственных связей и развитие межгосударственной торговли в рамках СНГ.

В частности, в своей исторической лекции в МГУ в 1994 году первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с идеей создания Евразийского союза, который бы объединял независимые постсоветские государства на принципах добровольности, равноправия, невмешательства во внутренние дела друг друга и уважения суверенитета, независимос­ти и территориальной целостности стран-участниц. Предлагалось общее экономическое пространство, общий рынок товаров, капитала и рабочей силы, таможенный союз и платежный союз, реализация совместных инвес­тиционных проектов. Вместе с тем идея включала в себя создание наднациональных органов в лице Выcшего совета глав государств и правительств, общего парламента и других. Ряд положений идеи Нурсултана Назарбаева в то время оказались неприемлемыми для некоторых республик, посчитавших их угрожающими суверенитету, из-за чего разосланный проект положили до поры до времени «под сукно». В будущем идея Евразийского союза была реанимирована при создании ЕврАзЭС и впоследствии ЕАЭС, но уже с учетом новых реалий.

Впрочем, несмотря на возникающие препоны, Казахстан последовательно добивался укрепления многосторонней экономической интеграции в рамках СНГ, в том числе благодаря заключае­мым в двустороннем формате соглашениям. Так, в 1995 году Казахстан и Беларусь подписали договор о Таможенном союзе, в 2000-м на его основе создается Евразийское экономическое сообщество, ЕврАзЭС в составе пяти стран – Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, а также с Арменией, Молдовой и Украиной в статусе наблюдателей. В 2007 году подписан договор о Таможенном союзе ЕврАзЭС (заработал с 2010-го). В 2012-м государствами – участниками ЕврАзЭС было создано Единое экономическое пространство, что дало возможность подписать в 2014 году в Астане договор о Евразийском экономическом союзе, региональном объединении с более высокой степенью интеграции.

– Президент Токаев неизменно подчеркивает востребованность СНГ на нынешнем историческом этапе. В чем практическая ценность Содружества сегодня для Казахстана и в более широком евразийском контексте? Какие приоритеты Казахстан продвигает в рамках СНГ?

– СНГ создало благоприятные условия для развития экономических связей постсоветских республик вследствие создания общего экономического пространства, что позитивно отразилось на росте ВВП и возможностях для ведения бизнеса. Многим предприятиям удалось восстановить былые и наладить новые цепочки поставок, что способствовало улучшению их хозяйственной деятельности, расширению производственных и торговых связей.

При этом надо указать: СНГ – действительно большое по географии стран-участниц объединение и предоставляет широкие возможности для сотрудничества, в том числе торгово-экономического. К примеру, согласно Договору о ЗСТ от 2011 года почти 90 процентов товаров между странами СНГ торгуются без таможенных пошлин. Облегчают торговлю также единые стандарты (более 25 тысяч ГОСТов, действовавших в СССР, до сих пор действуют как межгосударственные), что снимает необходимость сертификации многих товаров (лекарства, промышленная продукция, изделия легкой и пищевой промышленности и так далее) во взаимной торговле.

В рамках соглашений о транспортных перевозках и единой энергосистеме, то есть общего транспортного и энергетичес­кого пространства, сняты барьеры для водителей фур, выполняются межстрановые авиа-, железнодорожные и автомобильные перевозки людей и грузов, ведутся энергоперетоки для поддержания стабильного энергоснабжения.

Еще более заметна польза СНГ для сферы гуманитарных отношений: безвизовый режим существенно облегчает передвижение людей через границы, соглашения СНГ в области трудовой миграции непосредственно касаются интересов почти 10 миллионов трудовых мигрантов, соглашения о взаимном признании документов об образовании, пенсионном обеспечении, об информационном обмене через общую базу МВД – все они помогают в решении многих насущных вопросов людей.

Для безопасности важна деятельность Антитеррористического центра в Москве и его отделения в Бишкеке. В картотеке АТЦ содержится информация о более чем 10 тысячах террористов, ведется постоянный обмен информацией о наркотрафике. Наконец, есть Конвенция СНГ о правовой помощи и экстрадиции преступников, помогающая в борьбе с преступностью и мошенничеством.

Всего в СНГ действуют более 300 сог­лашений в различных областях общест­венной жизни.

Считая СНГ площадкой для многостороннего взаимодействия, Казахстан придерживается прагматичного подхода к его имплементации. В первую очередь Астана настроена на увеличение внутреннего товарооборота. Для этого ставится задача сохранить Зону свободной торговли, созданную в 2011 году, в которой участвуют девять стран. Для нашей страны это беспошлинный дос­туп к рынку объе­мом 240 миллионов человек. Ожидается, что в 2027 году объем торговли в ЗСТ будет доведен до 40 миллиардов долларов с нынешних 38 миллиардов.

Ключевым приоритетом в рамках СНГ остается развитие транспортной инфраструктуры, в том числе в привязке к Среднему коридору – главной сухопутной коммуникации между Европой и Китаем. Это также дает возможность вывести Центральную Азию, не имею­щую выхода к Мировому океану, из транспортного тупика. Решение данной задачи увязывается со стремлением установления общих таможенных и транзитных правил согласно нормам СНГ (единая накладная СМГС, единый транзит и единый тариф).

Еще один приоритет – общая безо­пасность без блоковости: усиление АТЦ СНГ и его отделения в Бишкеке, развитие обмена разведданными как по террористам, так и по организованной международной преступности и наркотрафику. Особое значение имеет миротворческий аспект. Астана также придерживается принципа, что СНГ не должно становиться блоком, направленным против третьих стран, всякие предложения в этом направлении Казахстаном будут блокироваться.

Сотрудничество в гуманитарной сфере, в том числе сохранение безвизового режима для граждан СНГ сроком до 90 дней, защита трудовых мигрантов, взаимный зачет трудового стажа и пенсий, взаимное признание дипломов, сотрудничество в области науки и образования – это также одно из важнейших направлений. В поле внимания Казахстана обеспечение роли русского языка как языка межнационального общения граждан стран СНГ.

Если же говорить об актуальных казахстанских инициативах последних лет, то здесь можно вспомнить новации касательно внесения в повестку СНГ вопросов цифровизации и использования ИИ. В частности, это относится к предложениям нашей страны, ставшей в 2026 году председателем Совета по цифровизации СНГ, по их внедрению в экономику стран Содружества. В частности, речь идет о введении единых стандартов цифровизации гос­услуг (на базе eGov.kz как наиболее продвинутой версии в СНГ), создании единого маркетплейса для стартапов СНГ через Astana Hub.

В экологической области Астана выдвинула инициативу создания Международного водного центра на базе Международного фонда спасения Арала, призванного в том числе помочь в решении проблемы обмеления Каспия. В части продовольственной безопасности, которая может радикально обостриться в следующие два года, Казахстан предлагает объединить сельскохозяйственные потенциалы и соз­дать общий зерновой пул СНГ.

Опираясь на видимый нейтралитет и многовекторность, Казахстан остается востребованным и надежным партнером всех стран мирового сообщества, поскольку его внутренняя и внешняя политика пользуется заслуженным уважением и авторитетом во всем мире.

– Если оценивать 35-летнюю историю СНГ с исторической дистанции, какое главное значение имела Алма-Атинская декларация для Казахстана и всего постсоветского пространства? Каким видится будущее Содружества в условиях формирующегося многополярного миропорядка?

– Историческое значение Алма-Атинской декларации 1991 года заключается­ в том, что она позволила избежать худшего сценария распада страны, причем страны с колоссальным ядерным арсеналом, утеря контроля над которым грозила непредсказуемыми последствиями для всего мира.

Алма-Атинская декларация позволила не допустить большой войны, осуществив вместо нее демонтаж СССР и цивилизованный «развод» 12 государств (страны Балтии вышли из постсоветского пространства ранее). Были сохранены экономические связи, транспортные схемы, система энергоснабжения, которые изначально не были приспособлены к автономному функционированию. Декларация стала также фундаментом для многих будущих интеграционных проектов на пространстве СНГ.

Непреходящее значение Алма-Атинской декларации СНГ выражается также в актуальности принципа нерушимости границ, который вместе с принципом невмешательства во внутренние дела других государств составляет содержательную сердцевину Устава ООН – главного документа современного международного права. История показала, что забвение этих принципов может стать источником тяжелых конфликтов и опасных прецедентов для международного мира и безопасности. Характеризуя значение этого принципа для урегулирования конфликтов и нормализации взаимоотношений государств, премьер-министр Армении Никол Пашинян в 2025 году отметил: «Алма-Атинская декларация сыграла ключевую роль в установлении мира между Арменией и Азербайджаном».

Таким образом, Алма-Атинская дек­ларация стала компромиссом между двумя противоположными тенденциями своей эпохи: стремлением к национальному самоопределению и необходимостью сохранить единое экономическое и гуманитарное пространство. Она не решила всех проблем, но дала главное: время и правовую рамку для становления 12 новых государств без разрушительной междоусобной войны. Спустя 35 лет она сохраняет свое значение как документ, дающий возможность выстраивать нормальные, цивилизованные отношения между странами постсоветского пространства, и как международно признанная правовая основа для урегулирования спорных моментов и конфликтов.

Алма-Атинская декларация была подписана спустя всего пять дней после провозглашения Казахстаном государственной независимости. Сегодня, накануне ее 35-летия, можно смело утверждать, что декларация достойно выдержала испытание временем, став одним из центральных документов архитектуры постсоветского пространства. В этом отношении не будет преувеличением спрогнозировать, что это значение сохранится за ней и в дальнесрочной перспективе. Что же касается самого СНГ, то логично предположить, что с учетом пользы и взаимовыгодности отношений внутри объединения, его ресурсного, экономического и транзитного потенциала Содружество останется востребованным форматом взаимодействия его участников также на долгие годы. Поэтому, думается, что и в будущем многополярном мире СНГ сохранит свою роль одного из самых притягательных центров развития.