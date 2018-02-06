Первый международный гастрономический фестиваль пройдет в Бурабае в 2018 году
Осенью 2018 года в Бурабае планируется проведение первого международного гастрономического фестиваля, передает Кazpravda.kz.
"В региональной палате предпринимателей "Атамекен" провел встречу с областной ассоциацией рестораторов Акмолинской области. Хотим замахнуться на проведение осенью 2018 года первого международного гастрономического фестиваля в Бурабае. Есть договоренности с поварами, имеющими кулинарный Оскар – знак Мишлен, о проведении мастер-класса", – сообщил советник акима Акмолинской области по вопросам туризма Марата Игали на своей страничке в Facebook.
По его словам, идейным вдохновителем проекта является руководитель областной ассоциации поваров и депутат маслихата Елена Мащинская.
"Акимат Акмолинской области продолжает вести работу, направленную на развитие круглогодичного туризма в регионе. Мы ждем предложений по событийным мероприятиям, которые можно провести весной, осенью и зимой в нашем регионе. Пишите в личку. Мы всегда на связи", – обратился к общественности Марат Игали.