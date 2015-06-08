Первый миллион долларов в карьере заработала Зарина Дияс

Первая ракетка Казахстана Зарина Дияс заработала свой первый миллион долларов призовых денег в карьере, передает Kazpravda.kz со ссылкой на спортивный портал Vesti.kz
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Это стало возможным благодаря выступлению на "Ролан Гаррос", в котором Дияс прошла первый круг соревнований, а во втором уступила бельгийке Элисон ван Эйтванк. Сумма призовых за второй круг турнира составила около $60 тыс. В данный момент количество заработанных призовых денег у теннисистки составляет $1 млн 46 тыс.
При этом, по данным спортивного интернет-издания, самый лучший показатель заработанных призовых за карьеру среди казахстанских теннисисток – у Ярославы Шведовой ($4,3 млн). По этому показателю Шведова занимает 79-е место в ТОП-100 игроков с наибольшей суммой заработанных призовых в карьере. Возглавляет данный список первая ракетка мира Серена Уильямс (около $70 млн).
Напомним, что в 2014 году Зарина Дияс дошла до четвертого круга Уимблдонского турнира, а в нынешнем сезоне прошла два круга на Australian Open.