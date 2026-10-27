Первый многофункциональный комплекс появится в городе Алатау

Строительство

В городе Алатау состоялась церемония закладки первого камня в основание многофункционального комплекса Iconic Complex, который станет первым небоскребом города, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства

Фото: Пресс-служба правительства

В мероприятии принял участие заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев.

Новый комплекс станет одним из ключевых объектов формирующегося делового центра Алатау. Проект с объемом инвестиций более $800 млн предусматривает строительство двух башен высотой 272 и 78 метров. Здесь разместятся офисные, жилые, гостиничные, торговые и общественные пространства.

Канат Бозумбаев отметил, что развитие Алатау находится на постоянном контроле Президента Касым-Жомарта Токаева. По инициативе Главы государства в городе поэтапно вводится специальный правовой режим, направленный на создание благоприятных условий для инвесторов и формирование современной системы управления.

Особое внимание вице-премьер уделил вопросам качества и безопасности строительства Iconic Complex. Он подчеркнул необходимость соблюдения установленных сроков, требований сейсмической безопасности и энергоэффективности, а также привлечения казахстанских компаний и специалистов.

В рамках специального правового режима также внедрен механизм независимой технической экспертизы проектной документации с привлечением международных экспертов. Это позволит применять передовой опыт при оценке сложных строительных проектов.

Генеральным подрядчиком Iconic Complex выступает China State Construction Engineering Corporation(CSCEC), архитектурную концепцию разработало американское бюро Skidmore, Owings & Merrill (SOM). Завершение строительства комплекса запланировано на конец 2029 года.

#Алатау

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