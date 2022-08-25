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Международное сотрудничество
Первый молодежный форум СНГ и ЕАЭС стартовал в Кыргызстане

В культурном центре «Рух Ордо» города Чолпон-Ата на полях очередного Евразийского межправительственного совета стартовал первый Молодежный форум СНГ и ЕАЭС «Келечек», передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

Торжественное открытие прошло с участием председателя Кабинета министров Кыргызской Республики Акылбека Жапарова и председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича.

Более 200 делегатов из стран СНГ и ЕАЭС принимают участие в молодежном форуме, на котором планируется обсудить возможности экономической интеграции для молодежного предпринимательства СНГ и ЕАЭС, перспективы формирования молодежного кадрового резерва, креативные индустрии СНГ и ЕАЭС, точки роста молодежи, перспективы общего научно-образовательного пространства СНГ и другое.

Встреча планирует объединить молодежных активистов, государственных служащих и начинающих дипломатов из стран-участниц ЕАЭС и СНГ. Мероприятие направлено на расширение процессов взаимодействия молодежи стран Союза и СНГ, создание новых возможностей для реализации молодежных инициатив, общественной и профессиональной самореализации представителей молодого поколения.

В рамках форума предусмотрены тренинги и мастер-классы для молодых предпринимателей и проведение четырех панельных дискуссий по направлениям «Молодые государственные служащие», «Креативная молодежь», «Молодые предприниматели», «Образование и общественные проекты».

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