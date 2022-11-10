Первый опыт

Жители Петропавловска впервые смогут участвовать в распределении средств местного бюджета на благоустройство города.

Как отметил член общественного совета СКО Павел Афанасьев, тратить бюджетные деньги граж­дане Петропавловска смогут с учетом своих реальных потребностей. Средства можно израсходовать на озеленение, асфальтирование внутри­дворовых территорий, освещение, ремонт тротуаров, установку пандусов, спортивных и детских площадок, мусорных контейнеров, реконструкцию скверов и парков.

Важно отметить, что реализовывать будут проекты, набравшие наибольшее количество голосов горожан. Определен минимальный объем расходов. В этом году для областного центра он составил около 120 миллионов тенге. А уже в 2023 году бюджет увеличат в десять раз.