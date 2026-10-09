Первый полностью сгенерированный ИИ фильм выйдет в прокат

Фильм "Боги не дают даров" получил рейтинг R и сможет претендовать на "Оскар"

Фото: kinonews.ru

Первый в истории полнометражный фильм, полностью созданный искусственным интеллектом, получил театральный релиз. Фантастическая картина "Боги не дают даров" выйдет в прокат в США и Великобритании уже 4 декабря, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kinonews.ru

Режиссером выступил популярный YouTuber Зак Лондон (Gossip Goblin). Продюсером стал Эдвард Саатчи, глава студии Fable. Актеры лишь озвучивали персонажей, но визуальная часть и постпродакшн полностью сгенерированы нейросетями.

Действие разворачивается на планете Нииро Крэдл, где сознание стало товаром. Корпорация NiiroCore контролирует 97 процентов "человеческого разума". Фильм состоит из четырех взаимосвязанных историй.

В 2026 году появились и другие полностью ИИ-сгенерированные фильмы: "Hell Grind" в Каннах и "Raphael" в Корее. Но "Боги не дают даров" стал первым, кто получил официальный прокатный рейтинг R и театральный релиз. Более того, сообщается, что студия Fable намерена выдвинуть его на "Оскар" в категории "Лучший анимационный фильм".

Ранее ИИ использовался лишь как вспомогательный инструмент, но теперь претендует на полноценное авторство.