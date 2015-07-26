Первый после ЧП на "Фукусиме-1" реактор может быть запущен 10 августа
Первый энергоблок японской АЭС "Сэндай" может быть перезапущен 10 августа. Это будет первым таким случаем с момента приостановления работ атомных электростанций по всей стране в результате аварии на "Фукусима-1" 11 марта 2011 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на RT на русском.
Как сообщает РИА Новости, для перезапуска оператору станции необходимо будет получить одобрение со стороны государственного регулятора. В настоящий момент уже удалось провести проверку работы системы по контролю за уровнем охлаждения защитной оболочки реактора.
Напомним, в результате землетрясения и последующей аварии на АЭС "Фукусима-1" в Японии были отключены все атомные электростанции. Они обеспечивали до 30% потребности страны в энергии.