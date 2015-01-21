Первый раунд отыграли

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Юрий МАКАРОВ
Неудачно начал соревнования наш Михаил Кукушкин, получивший на предыдущем турнире в Сиднее травму и сомневавшийся в том, что вообще сможет выйти на корт открытого чемпионата Австралии. Но вышел и дал бой тунисцу Малеку Джазири – 2:6, 3:6, 6:2, 6:7. Вчера свой первый матч – против финна Яркко Ниеминена – провел Андрей Голубев.
Успешно стартовали наши женщины. Ярослава Шведова сломила сопротивление Люси Сафаржовой (Чехия) – 6:4, 2:6, 8:6, проявила волю к победе и Зарина Дияс, обыгравшая Урсулу Радванска из Польши, – 3:6, 6:4, 6:2. Вчера в Australian Open свой первый матч провела еще одна теннисистка Казахстана – Юлия Путинцева. Ее соперницей была Элина Свитолина из Украины.

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