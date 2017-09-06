​Первый раз в кадетский класс

По информации пресс-службы ДВД Алматинской области, за школьные парты в этом специализированном классе сели 34 ученика, из них 12 девочек и 22 мальчика.

– Наши кадеты – это пятиклассники из разных школ, изъявившие желание обучаться в таком классе и прошедшие тестирование, – рассказала начальник штаба ДВД Алматинской области полковник полиции Гульбара Джирембаева. – Родители школьников также высказали свое одобрение.

В расписании занятий юных помощников полиции уроки по юриспруденции и правоведению, изучению правил дорожного движения, начальная военная подготовка. Для юных кадетов изготовлена и специальная школьная форма.

Проект кадетского класса разрабатывался в течение последних нескольких лет при личном участии руководителя областной полиции генерал-майора Мурата Урумханова, получил поддержку акима Алматинской области Амандыка Баталова и прошел все вышестоящие инстанции, в том чис­ле Министерства образования и науки и Министерства внут­ренних дел.

– При создании кадетского класса брались в учет различные нюансы: возраст детей, загруженность школьников, специфика обучения, – уточнил начальник МПС ДВД Алматинской области полковник полиции Марат Куштыбаев. – Дополнительные занятия будут проводиться опытными педагогами, имеющими юридическое образование. Учебный процесс будет контролироваться Илийским РУВД, а также областным аппаратом ДВД.

Для реализации проекта школа Илийского района Алматинской области выбрана не случайно. В общеобразовательной системе района уже действует класс юных пограничников. Как отмечают полицейские и педагоги Алматинской области, такие специализированные классы вносят лепту в воспитание молодого поколения в духе патриотизма, помогают определиться школьникам с выбором профессии. Впрочем, станут ли они полицейскими – решать только ребятам.