Первый раз в первый класс в Британии: мест нет Свежий выпуск 615

bbc.co.uk

Медицинское сравнение не случайно: 15 января наступает самый что ни на есть распоследний срок в попытке устроить ребенка в начальную школу. Срок этот – один по всей стране, от этого и внезапность приступа. Средние школы ведут себя более размеренно, и временные рамки варьируются от местного совета к местному совету и от графства к графству. Однако средняя школа – это уже не просто вопрос элементарной арифметики и чтения, это вопрос уровня образования, будущих (иногда на всю жизнь) друзей, места в престижном или не очень университете, и градус волнения родителей сразу подскакивает на порядок.

При этом если раньше считалось невежливым спрашивать человека, в какой школе учится его ребенок (потому что школа могла оказаться «не той»), то теперь перед родителями стоит еще более страшная перспектива: школьных мест катастрофически не хватает.



Откуда так много школьников?

Руководители местных советов, на плечах которых лежит нелегкая обязанность обеспечить образованием все подрастающее поколение, проживающее в подведомственной территории, предупреждают, что если население страны будет продолжать расти такими же темпами, то к 2023 году государству придется искать деньги для обеспечения дополнительных 880 тыс. школьных мест, что в финансовом выражении составляет 12 млрд. фунтов стерлингов (порядка 18 млрд. долларов).

Острее всего нехватка школьных мест ощущается в крупных городах. Население там растет за счет притока молодой рабочей силы. Молодая рабочая сила имеет тенденцию создавать семьи и становиться молодыми родителями, дети которых должны получать образование по месту жительства. К 2023 году число необходимых школьных мест должно перевалить за 8 млн.

Кризису школьных мест способствуют три фактора: во-первых, развитие медицины привело к продлению детородного возраста у женщин; во-вторых, приток иммигрантов, которые, как правило, имеют большие семьи; в-третьих, новые школы практически не строятся, а власти предпочитают «латать дыры», приказывая конкретным школам в какие-то годы брать дополнительный класс, но это общей проблемы не решает.

Правительство готово выделить 7,5 млрд. фунтов на создание новых школьных мест, тогда как требуется 12. Налицо явный дефицит.



Больше власти на местах, меньше бюрократии

Ассоциация местных советов Британии хочет добиться от центральных властей двух вещей: во-первых, чтобы им дали больше денег, во-вторых, чтобы им дали возможность самим определять, сколько, где и каких новых школ открывать, не связываясь со стандартной бюрократической процедурой.

На настоящий момент предварительная заявка на открытие новой школы составляет 12 страниц и подразумевает, что желающих открыть новое учебное заведение будут изучать под микроскопом.

Из-за масштабов бюрократии многие квалифицированные учителя уходят из государственной системы образования в бизнес частных репетиторов, что, кстати, может приносить и больший доход.

Нехватка помещений и учителей приводит к тому, что из 370 тыс. детей, которые должны пойти в начальную школу в сентябре нынешнего года, как минимум 18% окажутся в переполненных классах.



Уроки в автобусе

Каждый год газеты публикуют душераздирающие истории о том, как детям, живущим буквально напротив начальной школы, было отказано в месте из-за повышенного процента младших братьев и сестер уже существующих учеников, которым почти автоматически гарантировано совместное обучение.

В результате бедные родители вынуждены возить своих первоклашек за тридевять земель с тремя пересадками на общественном транспорте в школу, куда бы они при любых других обстоятельствах своего ребенка никогда бы не отдали.

Если, как обещают эти данные, ситуация еще усугубится, подобные истории могут превратиться в печальную повседневность.

Пока же местные советы выкручиваются как могут. В северном английском графстве Нортумберленд, например, некоторым малышам повезло начать образование не в традиционном здании и не в традиционном классе, а в специально приспособленном для этой цели двухэтажном автобусе.

Подозреваю, что сами ребятишки в восторге от такой перспективы, тогда как родители, наверное, хватаются за голову.

Если называть вещи своими именами, то, по большому счету, местные советы хотят, чтобы правительство облегчило им финансовое бремя. В значительной степени дополнительные средства учителям и очень многие образовательные программы финансируются из бюджета местных советов, которые складываются в том числе из так называемых местных налогов, которые платит население.



