Фото пресс-службы акимата Жетысуской области
Транспорт
Первый рейс встретил аэропорт Ушарала

Сегодня, 10 августа, аэропорт Ушарала встретил первый рейс после проведенной реконструкции взлетно-посадочной полосы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Жетысуской области.

Накануне авиационной администрацией Казахстана был выдан сертификат годности к эксплуатации аэродрома.

Пассажиры первого рейса вылетели из Талдыкоргана на воздушном судне в 11.50 ч. и прибыли в Ушарал в 12.50 ч.

Уже с завтрашнего дня АО «Авиакомпания «Жетысу» ежедневно будет выполнять авиарейсы по маршруту Талдыкорган – Ушарал – Талдыкорган.

Билеты можно приобрести в кассах городов Талдыкорган и Ушарал, а также онлайн.

Также авиарейсы по маршрутам Нур-Султан – Ушарал – Нур-Султан, авиакомпания «SCAT» планирует запустить 15 августа, а Алматы – Ушарал – Алматы – 16 августа.

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