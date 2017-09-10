Первый Саммит ОИС по науке и технологиям начал работу в Астане

Политика
Айнур Курамысова
Фото с сайта zeketastana.kz
В Астане начал работу первый саммит Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям, передает корреспондент Kazpravda.kz.

В открытии саммита принимает участие Глава государства Нурсултан Назарбаев.

Саммит, приуроченный к закрытию международной выставки "ЭКСПО-2017", пройдет под лозунгом "Наука, технологии, инновации и модернизация в Исламском мире" и продлится два дня – с 10 по 11 сентября.

В форуме принимают участие около 20 президентов и 80 делегаций государств – членов организации, стран-наблюдателей, а также международных и региональных организаций.

Мероприятие призвано укрепить сотрудничество в области науки, технологий, инноваций и модернизации. Форум будет состоять из четырех рабочих сессий: "Растущее влияние науки на жизнь общества в XXI веке", "Роль науки и технологий в обеспечении устойчивого развития", "Конкуренция и инновации в современной экономике" и "Развитие сотрудничества в области науки и технологий".

По итогам саммита ожидается подписание Астанинской декларации, призванной обеспечить политическую поддержку научно-технологической модернизации в исламском мире. Кроме этого, в рамках форума состоится церемония вручения премии ОИС по науке и технологиям.

Организация Исламского сотрудничества была создана в 1969 году и в настоящее время объединяет 57 государств-членов с населением более чем 1,5 миллиарда человек. Казахстан стал членом ОИС в 1995 году. Штаб-квартира Генерального секретариата ОИС находится в Джидде, Королевстве Саудовской Аравии. Принцип работы ОИС заключается в том, что сотрудничество между членами Организации должно основываться на исламской солидарности.

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