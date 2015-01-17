Первый слиток бериллия в Росси удалось произвести ученым из Томска

Технологии
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Батырбек Агимбетов
Ученым Томского политехнического университета удалось произвести первый в России слиток бериллия, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Российскую газету. До сих пор, отмечается в статье, бериллий импортировался в Россию, теперь она получит возможность производить его самостоятельно.

"Первая лабораторная партия отечественного бериллия составила 100 граммов. Томский политехнический университет проводит соответствующие исследования совместно с Сибирским химическим комбинатом. Финансирует проект Минпромторг РФ. Мы получили первый слиток. Это первый российский бериллий. Теперь будем отрабатывать технологию, удешевлять ее, - пояснил агентству проректор ТПУ по научной работе и инновациям Александр Дьяченко.

"Этот металл извлекают из природных минералов. Ученые планируют работать на сырье из Росрезерва, но в дальнейшем рассчитывают на запасы Ермаковского месторождения в Бурятии. Промышленное производство отечественного бериллия может начаться в 2020 году", – передает издание.

"Бериллий - редкий металл, обладающий совокупностью физических и механических свойств, подходящих для широкого диапазона применений. В частности, его используют в атомной и аэрокосмической промышленности, изготовлении телекоммуникационного рентгеновского оборудования, ядерной энергетике. В настоящее время бериллий производят в США, Китае и Казахстане", – говорится в статье.

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