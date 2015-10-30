Свежий выпуск
Первый слиток
Светлана АБЕНОВА, Усть-Каменогорск
Производство титановых слитков и слябов методом электронно-лучевой плавки создавалось в рамках первой пятилетки государственной программы индустриально-инновационного развития страны. Стоимость проекта, реализуемого АО «Усть-Каменогорский титаномагниевый комбинат» и южнокорейской компанией POSCO, составляет 70 млн долларов. Почти четверть этой суммы обеспечил проекту Банк развития Казахстана.
Пуск нового завода состоялся в декабре прошлого года во время общенацио­нального телемоста с участием Президента страны. Уникальный проект отмечен специальной премией Главы государства «Алтын Сапа» в номинации «Лучшие инновации в производстве-2014».
– Электронно-лучевая печь ТОО «ПОСУК Титаниум» – одна из самых мощных в мире, – отметил во время торжественной церемонии презентации сертифицированной продукции председатель Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвес­тициям и развитию РК Аманияз Ержанов.
Полученный в ней первый слиток коммерческой чистоты по завершении процедуры подписания меморандума заводчане начали готовить к отправке в Южную Корею.
– До сегодняшнего дня на новом заводе изготавливались тестовые слитки, – говорит президент АО «УК ТМК» Асем Мамутова. – Успешной сертификации на соответствие международному стандарту «ISO 9001:2008» предшествовали промышленные испытания, что является официальным подтверждением высокого качества нашей продукции.
Создание нового технологического передела, расширение номенклатуры титановой продукции, по словам председателя совета директоров АО «УК ТМК» Сильвана Геллера, позволило создать индустриально-связанную интегрированную производственную цепочку с крупнейшим производителем металлургической отрасли планеты и выйти на мировой рынок плоского титанового проката.
Старший вице-президент южнокорейской компании POSCO Ким Кванг Су в свою очередь поздравил заводчан со знаменательным событием и пожелал им успехов в дальнейшей реализации инновационного экспортоориентированного проекта.

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